IRW-News: BTCS S.A.: BTCS S.A. startet an der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel und erweitert damit den Zugang zu seiner Active Treasury-Bitcoin-Strategie für europäische Anleger

IRW-PRESS: BTCS S.A.: BTCS S.A. startet an der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel und erweitert damit den Zugang zu seiner Active Treasury-Bitcoin-Strategie für europäische Anleger

Führende Digital Asset Treasury Company (DATCO) stärkt seine Liquidität und internationale Präsenz mit neuer EUR-Handelslinie unter dem Börsensymbol 36C.

WARSCHAU / FRANKFURT, 22. Januar 2026 / IRW-Press / BTCS S.A., eine führende Digital Asset Treasury Company (DATCO) und Polens erstes börsennotiertes Blockchain-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Aktien ab sofort im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die Börsennotierung in Frankfurt (Ticker: 36C) ergänzt das Erstlisting von BTCS an der Warschauer Wertpapierbörse (BTF). Mit dem Doppellisting will das Unternehmen seine Liquidität erhöhen und Anlegern in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) eine vereinfachte Möglichkeit bieten, über ein reguliertes, öffentlich gehandeltes Instrument in Bitcoin zu investieren.

BTCS ist betrieblich als DATCO-Unternehmen aufgestellt. Bei diesem Modell wird eine an Bitcoin gebundene Treasury mit aktiven Betriebserträgen kombiniert. Im Gegensatz zu einem passiven ETF generiert BTCS Werte, indem es sich aktiv an PoS-Netzwerken beteiligt, B2B/B2C-Staking-Produkte erweitert und Erträge in die Infrastruktur reinvestiert.

Unser Einstieg in die Frankfurter Börse ist ein wichtiger Meilenstein für unser internationales Wachstum, so Marlena Lipiska, CEO von BTCS S.A. Unsere Botschaft an die deutschen Anleger ist einfach: Wir bieten eine transparente, börsennotierte Möglichkeit der Veranlagung in Bitcoin, ergänzt durch produktive Erträge aus realen Geschäften. Diese Notierung ermöglicht es uns, eine breitere Anlegerbasis zu erreichen, während wir unsere Treasury-Struktur skalieren und unsere On-Chain-Umsätze steigern.

Die Börsennotierung in Frankfurt folgt auf ein Jahr, das für BTCS von einer starken operativen Dynamik geprägt war. Im Oktober 2025 sicherte sich BTCS 7,5 Mio. USD, um sein Bitcoin-Treasury und seine Infrastruktur zu vergrößern und reihte sich damit unter die 100 führenden börsennotierten Unternehmen mit dem größten BTC-Treasury.

Im selben Jahr wurden auch mehrere wichtige strategische Partnerschaften geschlossen, wie etwa die Aufnahme des Validator-Betriebs mit CoreDAO und ZIGChain, um vom Wachstum bei den On-Chain-Prämien und der Tokenisierung von Vermögenswerten zu profitieren.

Anleger können BTCS-Aktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 36C (WKN: A41W9H, ISIN: PLVKMTK00015) in Euro handeln. Der Handel mit den Aktien von BTCS in PLN am Warschauer Marktplatz NewConnect bleibt ebenfalls aufrecht. Die Struktur des Doppellistings soll eine effizientere Preisfindung und engere Geld-Brief-Spannen für alle Aktionäre ermöglichen.

BTCS will seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 im Februar - zeitgleich mit dem Start seines ZIGChain-Validator-Betriebs - veröffentlichen.

Über BTCS S.A.

BTCS S.A. ist ein an der Warschauer Wertpapierbörse notiertes DATCO-Unternehmen (Digital Asset Treasury Company). Es kombiniert eine an Bitcoin gebundene Treasury-Struktur mit On-Chain-Betriebserträgen und bargeldgesicherten Optionsstrategien und bietet so eine transparente Möglichkeit der Veranlagung in Bitcoin mit einem Active Treasury-Ansatz. BTCS verfügt über eine Doppelnotierung an der Warschauer Wertpapierbörse (Ticker: BTF) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (36C).

Kontaktdaten: Investor Relations: ir@btcs.com.pl Website: btcs.com.pl

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Meilensteine, Validatoren-Aktivitäten und Treasury-Strategien. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktschwankungen, regulatorischen Änderungen und betrieblichen Risiken davon abweichen. BTCS ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

