IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining ernennt Martin Dumont zum Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining ernennt Martin Dumont zum Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Vancouver, British Columbia - 22. Januar 2026 - GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) freut sich, die Ernennung von Martin Dumont zum Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations bekannt zu geben.

Alastair Still, President und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: Wir freuen uns, Martin im Team von GoldMining willkommen zu heißen. Seine Erfahrung in der Bergbauindustrie in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kapitalmärkte und Investor Relations innerhalb des Goldsektors wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unser Portfolio weiter ausbauen und wertsteigernde Möglichkeiten verfolgen. Martins Perspektive und seine Erfolgsbilanz stärken unsere Fähigkeit, unsere Strategie zu kommunizieren und Initiativen umzusetzen, die den langfristigen Shareholder Value unterstützen.

Martin Dumont kommentierte: Ich freue mich sehr, in einer entscheidenden Phase des Wachstums des Unternehmens zu GoldMining zu kommen. GoldMining hat ein einzigartiges Portfolio an hochwertigen Gold- und Gold-Kupfer-Vermögenswerten in ganz Amerika zusammengestellt, das vielfältige Möglichkeiten zur Wertschöpfung bietet. Ich freue mich darauf, eng mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um strategische Initiativen voranzutreiben, die Einbindung der Investoren zu stärken und dazu beizutragen, den vollen Wert der Vermögenswerte des Unternehmens für die Aktionäre zu erschließen.

Herr Dumont ist ein erfahrener Finanzexperte im Metall- und Bergbausektor mit einem Hintergrund in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Aktienresearch, Investor Relations und Betriebsfinanzen. Bevor er zu GoldMining kam, hatte Herr Dumont eine leitende Position in der Unternehmensentwicklung bei Sandstorm Gold Royalties inne, wo er sich auf Streaming- und Lizenzgebühren-Transaktionen sowie Unternehmensfusionen und -übernahmen konzentrierte. Vor seiner Tätigkeit bei Sandstorm war Herr Dumont als Aktienanalyst bei BMO Capital Markets für führende Gold-, Kupfer- und Lizenzgebühren-Unternehmen zuständig und hatte zunehmend leitende Positionen im Bereich Investor Relations und Betriebsfinanzierung bei der IAMGOLD Corporation inne.

Herr Dumont hat einen Bachelor of Business Administration der University of Guelph und ist Wirtschaftsprüfer (CPA, CA).

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, Präsident und CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Strategie und die Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, darunter: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMinings Jahresinformationsformular für das am 30. November 2024 endende Geschäftsjahr und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen herangezogen wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82627

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82627&tr=1

