IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt den Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung im Wert von 11,5 Millionen kanadischen Dollar bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken

Toronto, Ontario - 22. Januar 2026 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) (FWB: OY4) (OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierungsangebots gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) über insgesamt 35.937. 500 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 11.500.000 CAD (das Angebot) bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (wie unten definiert) gewährten Option. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben (0,5) Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) ausgeübt werden.

Stifel Nicolaus Canada Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner fungierte zusammen mit Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Konsortialbanken) als Konsortialbank im Rahmen des Angebots gemäß den Bedingungen einer Konsortialvereinbarung vom 22. Januar 2026 zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und der Entwicklung der Liegenschaft Filo Sur des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet, wie im Angebotsdokument (wie unten definiert) näher beschrieben.

In Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die Einheiten gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) (die Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten), an Käufer mit Wohnsitz in bestimmten Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, ausgegeben. Gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten sowie die Stammaktien, Warrants und Warrant-Aktien, die den Einheiten zugrunde liegen, keiner gesetzlichen Haltefrist in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten wurden auch in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) und in Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Gesamtprovision in Höhe von 690.000 Dollar in bar und gab den Konsortialbanken insgesamt 2.156.250 Vergütungswarrants (die Vergütungswarrants) aus. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,32 CAD pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots. Die Vergütungswarrants und die bei Ausübung der Vergütungswarrants auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum, d. h. am 23. Mai 2026, abläuft.

Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Es gibt ein Angebotsdokument des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Angebot (das Angebotsdokument), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.MogotesMetals.com abgerufen werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich etwaiger Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold exploriert. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang eines von Norden nach Süden verlaufenden Gürtels mit den Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen im Zusammenhang mit dem Angebot, einschließlich der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen und der Erteilung der endgültigen Genehmigung des Angebots durch die TSX Venture Exchange. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Selbst wenn diese tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen erzielt werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ veröffentlicht ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

