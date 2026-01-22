IRW-News: New Earth Resources Corp. : New Earth Resources äußert sich zur Proklamation der Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien

IRW-PRESS: New Earth Resources Corp. : New Earth Resources äußert sich zur Proklamation der Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien

Vancouver, British Columbia / 22. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) begrüßt Präsident Trumps Proklamation vom 14. Januar 2026 gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962, die sich mit den Importen von verarbeiteten kritischen Mineralien und Derivaten in die Vereinigten Staaten befasst.

Die Proklamation mit dem Titel Adjusting Imports of Processed Critical Minerals and Their Derivative Products into the United States folgt auf eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232, die ergeben hat, dass die Vereinigten Staaten bei 12 kritischen Mineralien zu 100 Prozent und bei weiteren 29 kritischen Mineralien zu mindestens 50 Prozent von Nettoimporten abhängig sind. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass verarbeitete kritische Mineralien und daraus hergestellte Produkte in solchen Mengen und zu solchen Bedingungen importiert werden, dass sie die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu gefährden drohen.

Die Proklamation unterstreicht die zunehmende Bedeutung sicherer, zuverlässiger und von Verbündeten bereitgestellter Quellen kritischer Mineralien für die nationale Sicherheit, saubere Energietechnologien, die fortschrittliche Fertigung und Verteidigungsanwendungen. Die US-Regierung hat angekündigt, Verhandlungen mit wichtigen Handelspartnern aufzunehmen, um die Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von nicht verbündeten Ländern zu verringern.

New Earth wertet diese Entwicklung als weitere Bestätigung des strategischen Wertes von kritischen Mineralressourcen in Nordamerika, insbesondere jener, die in stabilen Jurisdiktionen mit einem soliden Regulierungsrahmen und engen Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten gelegen sind.

Auswirkungen für den Seltenerdmetallsektor

Die Proklamation signalisiert eine bedeutende politische Wende, von der Unternehmen profitieren könnten, die in verbündeten Ländern im Bereich der Exploration und Erschließung von Seltenen Erden tätig sind. Die wichtigsten Auswirkungen sind:

- Investitionen in die Verarbeitungsinfrastruktur: Die Erkenntnis, dass die Verarbeitungskapazität der entscheidende Engpass ist, könnte zu erhöhten Investitionen der Regierung und des privaten Sektors in nordamerikanische Abscheidungs- und Raffinerieanlagen führen.

- Überlegungen zur industriellen Basis im Verteidigungsbereich: Die Proklamation deklariert Seltenerd-Permanentmagnete als unverzichtbar für Verteidigungssysteme und kritische Infrastruktureinrichtungen, was langfristig die Nachfrage nach schweren Seltenerdmetallen stützen könnte.

Diese Proklamation verdeutlicht die Schwerpunktverlagerung der Vereinigten Staaten auf die Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien, so Lawrence Hay von New Earth Resources Corp. Als ein kanadisches Explorationsunternehmen mit zwei Projekten mit Seltenerdmetallpotenzial in Quebec bzw. Labrador sind wir der Ansicht, dass der Standort und der Schwerpunkt unserer Projekte mit dem langfristigen Ziel, widerstandsfähige, von Verbündeten unterstützte Lieferketten für kritische Mineralien zu fördern, im Einklang steht.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Für das Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82624

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82624&tr=1

