Klingbeil: Sollten mit Frankreich über Nuklearschutz für Europa reden

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Vize-Kanzler Lars Klingbeil ist offen für deutsch-französische Gespräche über ⁠einen Schutz ‍Europas durch Atomwaffen.

Es gebe das Angebot Frankreichs, den französischen Nuklearschirm ‌stärker für die europäische Sicherheit nutzbar zu machen, sagte ‍der Bundesfinanzminister dem Magazin "Der Spiegel" laut Vorabbericht vom Donnerstag. "Auf diese Diskussion sollten wir uns einlassen."

Zwar habe sich Deutschland im Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, ‍keine eigenen nuklearen Waffen ⁠zu besitzen, diese völkerrechtliche Zusage gelte, sagte der SPD-Co-Chef. "Trotzdem sollten wir das ‍französische Gesprächsangebot jetzt annehmen. Ein solcher strategischer Dialog zwischen ⁠Deutschland und Frankreich ist in diesen Zeiten angemessen." Die nukleare Abschreckung durch die Nato und die ‍deutsche Teilhabe ‌daran stelle er damit nicht infrage. "Ich will diesen transatlantischen Pfeiler unserer Sicherheit bewahren." Europa müsse stärker werden, und das werde auch Deutschland einiges abverlangen.

