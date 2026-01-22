Merz sieht Einlenken Trumps als Erfolg Europas

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt als Erfolg Europas gewertet. "Es hat sich gezeigt, dass Geschlossenheit und Entschlossenheit auf der europäischen Seite durchaus etwas bewirken können", sagte er zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. "Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat, von seinen ursprünglichen Plänen Grönland zu übernehmen."

Merz: Europäer müssen sich selbst verteidigen können

Trotzdem müssten die Europäer nun Konsequenzen ziehen und ihre Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. "Die Europäische Union, der europäische Teil der Nato, muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", sagte er.

Nato "gibt man nicht einfach mal so auf"

Merz betonte aber gleichzeitig, dass die Nato als "erfolgreichstes politisches Bündnis, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat", erhalten werden müsse. "Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen", sagte er. "Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal so auf."/mfi/DP/he