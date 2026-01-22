Merz an Trump: Autokratien haben Untertanen, Demokratien aber Partner

- von Andreas Rinke

Davos/Berlin, 22. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, seinen Umgang mit den europäischen Partnern zu ändern.

Im "Zeitalter der Großmächte" seien auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen, das etwa Grundlage der Nato sei, sagte Merz am Donnerstag auf dem ⁠Weltwirtschaftsforum in Davos. "Es ist ihr ‍und unser entscheidender Wettbewerbsvorteil. Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und Freunde", betonte der Kanzler nach dem Streit über US-Annexionsdrohungen gegen Grönland und Zolldrohungen gegenüber den Europäern.

Mit Hinweis auf China, Russland, aber eben auch die ‌USA sagte Merz, dass die jahrzehntelange, auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung in den Grundfesten erschüttert sei. Die Führungsrolle der USA werde herausgefordert, worauf Washington mit einer radikalen ‍Überarbeitung der Außen- und Sicherheitspolitik reagiere. Die neue internationale Ordnung, die durch Großmächte geprägt werde, basiere auf Macht, Stärke und Gewalt. Man sei dem aber nicht ausgeliefert. Europa müsse sich verteidigen können, wettbewerbsfähig werden und geeint auftreten.

Merz warnte, dass Großmachtpolitik gefährlich für alle sei – erst für kleine Staaten, dann für Mittelmächte und schließlich auch für die Großmächte selbst. Ausdrücklich zitierte er den kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney, der in Davos gesagt hatte, dass man sich nicht länger nur auf die Macht der Werte wie ‍das Völkerrecht oder Rechtsstaatlichkeit berufen dürfe, sondern anerkennen müsse, wie wichtig der ⁠Wert der eigenen Macht sei.

PARTNERSCHAFT TROTZ FRUST

Mit Blick auf die massive Verärgerung über wiederholte Drohungen Trumps gegen Europa appellierte Merz an die Europäer, dennoch weiter auf eine Kooperation mit den USA zu vertrauen. "Lassen Sie uns bei allem Frust und Ärger der letzten Monate die transatlantische Partnerschaft ‍nicht voreilig abschreiben", sagte Merz. Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuvor davon gesprochen, dass sich die transatlantischen Beziehungen auflösten.

Merz betonte, dass die EU und Europäer sehr wohl agieren würden, um ⁠sich in dieser neuen Welt zu behaupten. Er verwies auf seine Reise nach Indien und das geplante Handelsabkommen der EU mit dem Subkontinent sowie das unterzeichnete Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. "Wir zweifeln nicht daran, dass diese Ära der Großmächte für uns alle eine Chance sein kann - für alle Länder, die Regulierungen und Vorschriften vorziehen vor ‍willkürlichem Vorgehen, Protektionismus und Isolationismus", sagte der Kanzler. Europa schließe sich ‌mit neuen Partnern zusammen. Er bezog sich dabei auch auf laufende Verhandlungen der EU über Handelsabkommen mit Mexiko und Indonesien.

Angesichts der Unsicherheit, was Trump mit seinen Grönland-Bemerkungen eigentlich meinte, äußerte sich Merz in seiner Rede kaum zu dem Konflikt. Es sei gut, dass Trump sich am Mittwoch deeskalierend geäußert habe, sagte er nur. Dänemark und die grönländische Bevölkerung könnten sich auf die Solidarität Deutschlands verlassen. Die Nato insgesamt müsse ihre Präsenz zum Schutz Grönlands vor einer möglichen Bedrohung durch Russland oder China verstärken. Ein angedachtes Treffen des Kanzlers mit Trump war in Davos nicht zustande gekommen.

Mit Bezug auf die offenbar abgesagten neuen US-Zölle für europäische Staaten, die Dänemark und Grönland unterstützen, erklärte Merz, dass Zolldrohungen gegen Partner der falsche Weg seien. Sollten die USA sie dennoch ⁠verhängen, werde die EU "geeint, ruhig, besonnen und entschlossen" reagieren. Am Donnerstagabend treffen sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel in Brüssel.

