Österreich: Prozessauftakt in Spionage-Affäre um Ex-Verfassungsschützer

Wien, 22. Jan (Reuters) - In Österreich hat am Donnerstag einer der größten Spionageprozesse in der ⁠Geschichte des ‍Landes begonnen.

Die Staatsanwaltschaft in Wien wirft dem früheren Chefinspektor des Verfassungsschutzes, ‌Egisto Ott, unter anderem Spionage für Russland vor. Dem Angeklagten ‍wird zur Last gelegt, ab 2015 unbefugt Hunderte Abfragen in Polizeidatenbanken getätigt zu haben. Zwischen 2017 und 2021 soll er dann geheime Informationen an den ‍russischen Geheimdienst übermittelt haben. ⁠Eine Schlüsselfigur in der Affäre soll der frühere Wirecard-Manager Jan Marsalek sein, der seit ‍der Pleite des Konzerns flüchtig ist. Ott hat die Vorwürfe ⁠stets bestritten.

Ott soll unter anderem im Auftrag Marsaleks einen speziellen Laptop mit Verschlüsselungstechnologie für 20.000 Euro verkauft haben, ‍der schließlich ‌in Russland landete. Neben dem Amtsmissbrauch wirft ihm die Anklage auch Bestechlichkeit vor. Im Falle einer Verurteilung drohen Ott bis zu fünf Jahre Haft. Für das Verfahren sind mehrere Prozesstage anberaumt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)