Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 22.01.2026 / 16:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.01.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Nächster Defense-Deal FORTEC Elektronik hat heute einen weiteren Auftrag aus dem Bereich Defense gemeldet, der der bislang größte Einzelauftrag für das Unternehmen aus dem Verteidigungsumfeld sein dürfte. Auftragsvolumen von rund 4 Mio. USD: FORTECs Tochtergesellschaft FORTEC Powerwurde mit der Lieferung spezialisierter Stromversorgungslösungen für verteidigungsnahe Anwendungen beauftragt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 3,8 Mio. USD und soll über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt werden. Weitere Details zu Projektinhalt, Endkunde oder Einsatzgebiet wurden von FORTEC aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Kunden bislang nicht veröffentlicht. Dennoch sehen wir den Auftrag in einer Linie mit dem im vergangenen Jahr gemeldeten kleineren Initialauftrag aus dem Defence-Markt für ein Drohnenabwehrsystem (vgl. Comment vom 16.4.2025). Insgesamt stärkt das wachsende Exposure im sicherheits- und verteidigungsrelevanten Umfeld u.E. die Marktposition von FORTEC und unterstreicht die technologische Kompetenz des Unternehmens in anspruchsvollen Applikationen. 2025/2026 bleibt ein Übergangsjahr: Laut Vorstand dürfte der nun bekannt gegebene Neuauftrag erst im Geschäftsjahr 2026/2027 sowie in den Folgejahren positiv zum Umsatz und Ergebnis des Konzerns beitragen. Insofern erachten wir das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 (endet am 30.06.) nach wie vor als ein Übergangsjahr, zumal der amtierende Vorstand Ulrich Ermel zum Ende des Geschäftsjahres aus dem Vorstand ausscheiden wird und der Aufsichtsrat derzeit mit einer kompletten Neuaufstellung der Unternehmensführung beschäftigt ist. Nähere Aussagen hierzu sowie zur weiteren strategischen Stoßrichtung von FORTEC erwarten wir auf der am 11. Februar stattfindenden Hauptversammlung. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,40 EUR je Aktie kommt trotz der deutlichen Kürzung gegenüber der Vorjahresdividende (0,85 EUR) sowie der jüngsten Kursrallye der Aktie (YTD: +28,8%) auf dem aktuellen Kursniveaunoch einer Dividendenrendite von immerhin ca. 3% gleich. Operativ rechnen wir nachdem verhaltenen ersten Quartal 2025/2026 (Umsatz: 19,4 Mio. EUR; EBIT: 0,2 Mio. EUR) für das zweite Quartal zwar mit moderaten Zuwächsen. Die u.E. bevorstehende Bestätigung der Guidance (Umsatz: 80-85 Mio. EUR; EBIT: 0,9-2,1 Mio. EUR) lässt aber ein gegenüber früheren Jahren (vor 2025) noch ergebnisschwaches Q2 bzw. H1 erwarten. Hierfür spricht auch, dass der Auftragsbestand (per 30.09.2025) zuletzt mit 44,3 Mio. EUR (-22,6% yoy; -11,3% qoq) einen Tiefpunkt erreicht hatte. Fazit: Der nächste und nun größere Auftrag im Defense-Bereich zahlt nicht nur spürbar positiv auf das Sentiment der Aktie ein, sondern untermauert auch unsere Prognose,dass FORTEC ab dem GJ 2026/2027 wieder eine deutlich verbesserte Wachstums- und Ergebnisdynamik entwickeln sollte. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Bewertung trotz der jüngsten Erholungsrallye fundamental nach wie vor als attraktiv (KBV: 0,8x). Wir bestätigen somit die Kaufempfehlung und das Kursziel von 17,00 EUR. 