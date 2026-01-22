Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

22.01.2026 / 16:02 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.01.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Nächster Defense-Deal

FORTEC Elektronik hat heute einen weiteren Auftrag aus dem Bereich Defense
gemeldet, der der bislang größte Einzelauftrag für das Unternehmen aus dem
Verteidigungsumfeld sein dürfte.

Auftragsvolumen von rund 4 Mio. USD: FORTECs Tochtergesellschaft FORTEC
Powerwurde mit der Lieferung spezialisierter Stromversorgungslösungen für
verteidigungsnahe Anwendungen beauftragt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf
3,8 Mio. USD und soll über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt werden.
Weitere Details zu Projektinhalt, Endkunde oder Einsatzgebiet
wurden von FORTEC aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Kunden
bislang nicht veröffentlicht. Dennoch sehen wir den Auftrag in einer Linie
mit dem im vergangenen Jahr gemeldeten kleineren Initialauftrag aus dem
Defence-Markt für ein Drohnenabwehrsystem (vgl. Comment vom 16.4.2025).
Insgesamt stärkt das wachsende Exposure im sicherheits- und
verteidigungsrelevanten Umfeld u.E. die Marktposition von FORTEC und
unterstreicht die technologische Kompetenz des Unternehmens in
anspruchsvollen Applikationen.

2025/2026 bleibt ein Übergangsjahr: Laut Vorstand dürfte der nun bekannt
gegebene Neuauftrag erst im Geschäftsjahr 2026/2027 sowie in den Folgejahren
positiv zum Umsatz und Ergebnis des Konzerns beitragen. Insofern erachten
wir das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 (endet am 30.06.) nach wie vor als
ein Übergangsjahr, zumal der amtierende Vorstand Ulrich Ermel zum Ende des
Geschäftsjahres aus dem Vorstand ausscheiden wird und der Aufsichtsrat
derzeit mit einer kompletten Neuaufstellung der Unternehmensführung
beschäftigt ist. Nähere Aussagen hierzu sowie zur weiteren strategischen
Stoßrichtung von FORTEC erwarten wir auf der am 11. Februar stattfindenden
Hauptversammlung. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,40 EUR je Aktie kommt
trotz der deutlichen Kürzung gegenüber der Vorjahresdividende (0,85 EUR)
sowie der jüngsten Kursrallye der Aktie (YTD: +28,8%) auf dem aktuellen
Kursniveaunoch einer Dividendenrendite von immerhin ca. 3% gleich. Operativ
rechnen wir nachdem verhaltenen ersten Quartal 2025/2026 (Umsatz: 19,4 Mio.
EUR; EBIT: 0,2 Mio. EUR) für das zweite Quartal zwar mit moderaten
Zuwächsen. Die u.E. bevorstehende Bestätigung der Guidance (Umsatz: 80-85
Mio. EUR; EBIT: 0,9-2,1 Mio. EUR) lässt aber ein gegenüber früheren Jahren
(vor 2025) noch ergebnisschwaches Q2 bzw. H1 erwarten. Hierfür spricht auch,
dass der Auftragsbestand (per 30.09.2025) zuletzt mit 44,3 Mio. EUR (-22,6%
yoy; -11,3% qoq) einen Tiefpunkt erreicht hatte.

Fazit: Der nächste und nun größere Auftrag im Defense-Bereich zahlt nicht
nur spürbar positiv auf das Sentiment der Aktie ein, sondern untermauert
auch unsere Prognose,dass FORTEC ab dem GJ 2026/2027 wieder eine deutlich
verbesserte Wachstums- und Ergebnisdynamik entwickeln sollte. Vor diesem
Hintergrund erachten wir die Bewertung trotz der jüngsten Erholungsrallye
fundamental nach wie vor als attraktiv (KBV: 0,8x). Wir bestätigen somit die
Kaufempfehlung und das Kursziel von 17,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

