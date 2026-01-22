Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump in Davos
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump in Davos:
Wird die sehr große Mehrheit der Vernünftigen die Kraft haben, Trumps Attacken standzuhalten? Nach Mercosur wachsen die Zweifel. Aber es ginge, mit Argumenten: Die USA können laut bestehenden Verträgen schon jetzt auf Grönland fast alles tun, was sie wollen - ohne die Axt an die Wurzeln der Nato zu legen. Und Europa könnte Trumps Zoll-Drohungen mit ähnlichen Waffen kontern, wenn es geschlossen und hart bleibt. Davos war nicht, wie befürchtet, das Ende der Nato, nicht das Ende der Welt. Es könnte sogar Trumps in US-Umfragen ablesbaren Abstieg forcieren./yyzz/DP/mis
