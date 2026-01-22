Reiche: EU muss beim Mercosur-Handelsabkommen verlässlicher Partner sein

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Das Mercosur-Handelsabkommen mit vier südamerikanischen Staaten darf laut Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Die ⁠Unterzeichnung sei ‍ein Befreiungsschlag für die EU und international ein wichtiges Signal gewesen. "Jetzt müssen wir das Versprechen halten, ein ‌verlässlicher Partner sein", wurde die CDU-Politikerin am Donnerstag von ihrem Ministerium auf dem Kurznachrichtendienst X ‍zitiert.

Das Europäische Parlament hatte am Mittwoch mit knapper Mehrheit entschieden, bei dem gerade unterzeichneten Freihandelsabkommen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen. Kanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission daraufhin aufgefordert, das Abkommen dennoch vorläufig anzuwenden. Es dürfe keine weiteren Verzögerungen geben. ‍Das Abkommen soll Zölle mit Brasilien, ⁠Argentinien, Uruguay und Paraguay senken und den Handel zwischen den beiden Regionen ankurbeln, die zusammen einen Markt von 700 Millionen Menschen umfassen. ‍Das Handelsvolumen zwischen den Blöcken belief sich 2024 auf 111 Milliarden Euro. Vor allem China ⁠bemüht sich in Südamerika um eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen.

"Die Vorteile, die das Abkommen bringen kann, liegen auf der Hand: Handelsbeschränkungen fallen weg, Unternehmen sparen rund vier Milliarden ‍Euro jährlich an Zöllen", ‌sagte Wolfgang Niedermark aus der Hauptgeschäftsführung des deutschen Industrieverbandes BDI. "Der Zugang zu kritischen Rohstoffen wie Lithium und Kupfer etwa für Elektromobilität und erneuerbare Energien wird erleichtert. Jede Verzögerung ist verantwortungsloses Handeln auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit Europas." Er sprach daher von einem negativen Signal. "Unsere Erwartung an den EuGH wäre, die jetzt anstehende Überprüfung in Rekordzeit durchzuführen, also in wenigen Wochen, nicht Monaten."

