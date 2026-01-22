Russische Schattenflotte? Frankreichs Marine stoppt Tanker
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker angehalten und überprüft. Das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, und sei mit internationalen Sanktionen belegt, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X mit. Die Justiz habe Untersuchungen eingeleitet. Der Tanker sei umgeleitet worden.
Der Einsatz erfolgte Macron zufolge im Mittelmeer und in Absprache mit mehreren Verbündeten. "Die Aktivitäten der Schattenflotte tragen zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine bei." Bereits im Oktober hatte Frankreich ein Schiff aufgebracht, das verdächtigt wurde, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Europäischer Gaspreis im Höhenflug - Preissprung von 40 Prozent in zwei Wochenheute, 09:15 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungVom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckheute, 15:56 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista