Rutte: Nato will Sicherheit in der Arktis schnell stärken

Davos, 22. Jan (Reuters) - Nach der Entspannung im Streit um Grönland müssen die Nato-Verbündeten nach Worten von Generalsekretär Mark Rutte ihr Engagement ⁠in der ‍Arktis verstärken.

Erste Ergebnisse sollen noch im laufenden Jahr sichtbar werden, sagte Rutte am Donnerstag im Interview der ‌Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die mit US-Präsident Donald Trump vereinbarte Rahmenlösung ‍erfordere, dass die Allianz ihre Sicherheitsanstrengungen im hohen Norden hochfahre.

Es liege nun an den Nato-Kommandeuren, die Details der zusätzlichen Sicherheitsanforderungen auszuarbeiten, sagte Rutte. Er sei sicher, dass sich auch Bündnispartner, die nicht selbst an die Arktis grenzten, an ‍den Anstrengungen beteiligen würden. "Wir werden uns in ⁠der Nato mit unseren Oberbefehlshabern zusammensetzen, um das Notwendige auszuarbeiten", sagte Rutte. "Ich habe keinen Zweifel, dass wir das ziemlich schnell schaffen ‍können. Ich hoffe auf 2026, sogar auf Anfang 2026."

Der Abbau von Bodenschätzen sei bei seinem Treffen ⁠mit Trump am Mittwoch kein Thema gewesen, fügte Rutte hinzu. Die spezifischen Verhandlungen über die Insel würden zwischen den USA, Dänemark und Grönland selbst fortgeführt. Rutte ‍betonte zudem, dass trotz der ‌verstärkten Anstrengungen in der Arktis keine Ressourcen abgezogen würden, die für die Unterstützung der Ukraine benötigt würden.

Trump hatte am Mittwoch erklärt, die USA würden keine Gewalt anwenden, um Grönland zu übernehmen. Zudem ließ er die Drohung mit Strafzöllen gegen europäische Verbündete fallen. Auf die Frage, ob die Verbündeten Trump beim Wort nehmen könnten, antwortete Rutte: "Man kann Donald Trump immer beim Wort ⁠nehmen."

