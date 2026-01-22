Spionage: Russisches Botschaftsmitglied wird ausgewiesen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland ein Mitglied der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit./bk/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News