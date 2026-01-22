Statistiker: E-Autos fahren in Deutschland vor allem Besserverdiener

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Elektroautos besitzen in Deutschland vor allem Besserverdiener.

Lediglich 1,3 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen unter 2600 Euro besaßen 2023 mindestens ein E-Auto oder ⁠einen Plug-in-Hybrid, wie das ‍Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Bei Haushalten mit einem Einkommen von 2600 bis unter 3600 Euro monatlich waren es 3,5 Prozent, bei ‌3600 bis unter 5000 Euro 5,4 Prozent. Dagegen besaßen 13,4 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 5000 ‍Euro oder mehr ein oder mehrere E-Autos oder Plug-in-Hybride.

Ab diesem Jahr möchte die Bundesregierung eine Förderung beim Kauf oder beim Leasing eines neuen E-Autos oder Plug-in-Hybrids durch Privatpersonen einführen - mit bis zu 6000 Euro. Bei der Förderung soll es auch einen Bonus für Familien und Haushalte mit niedrigeren Einkommen geben.

Insgesamt besaßen ‍sechs Prozent der privaten Haushalte im Jahr 2023 ⁠mindestens ein Elektroauto oder einen Plug-in Hybrid. Allgemein hatten 80 Prozent der Privathaushalte mindestens einen Pkw – egal, ob E-Auto, Plug-in-Hybrid, Benziner oder Diesel.

Der Anteil der neu zugelassenen Pkw mit ‍Elektroantrieb ist zuletzt gestiegen: 2025 waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 30,0 Prozent aller neu zugelassenen Pkw mit einem Elektroantrieb ausgestattet (reines ⁠E-Auto oder Plug-in-Hybrid). 2024 lag der Anteil noch bei 20,3 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 856.500 elektrisch betriebene Pkw neu zugelassen. Darunter waren gut 545.100 rein batteriebetriebene Pkw, die 19,1 Prozent aller Neuzulassungen ‍ausmachten.

Damit Elektroautos und Plug-in-Hybride überall elektrisch ‌fahren können, ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur notwendig. Gut 160.000 öffentliche Ladepunkte gab es zum 1. Januar 2025 in Deutschland. Davon waren knapp 36.000 Schnellladepunkte. "Dabei gibt es regionale Unterschiede", betonten die Statistiker. Besonders in Bayern und Baden-Württemberg gibt es demnach verhältnismäßig viele Ladestationen, ebenso in den Landkreisen an der Nordseeküste. Niedrig ist sie hingegen in den ostdeutschen Bundesländern.

Durchschnittlich sieben Minuten mit dem Auto liegt die nächste öffentlich zugängliche Ladesäule bundesweit entfernt. In Ballungsräumen sind es oft nur zwei bis fünf Minuten ⁠zur nächsten Ladestation, in siedlungsarmen Regionen hingegen zum Teil bis zu 30 Minuten.

