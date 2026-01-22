Studie - China drosselt Kreditvergabe an Afrika deutlich

Johannesburg, 21. Jan (Reuters) - Chinas Kreditvergabe an Afrika ist einer Studie zufolge im Jahr 2024 auf 2,1 Milliarden Dollar gesunken.

Es ⁠ist der erste ‍jährliche Rückgang seit der Corona-Pandemie, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Boston University hervorgeht. ‌Die Summe beträgt weniger als ein Zehntel des Höchststandes von 28,8 Milliarden Dollar aus ‍dem Jahr 2016. Dem Bericht des Global Development Policy Center der Universität zufolge spiegelt dies Chinas Abkehr von großen Infrastrukturprojekten wie Eisenbahnen und Straßen wider. Stattdessen konzentriere sich das Land auf kleinere, kommerziell rentablere Vorhaben.

Hintergrund ‍sind unter anderem Verluste bei einigen ⁠Krediten, nachdem die wirtschaftlichen Belastungen durch die Pandemie Sambia, Ghana, das als Gold- und Kakaoproduzent eigentlich zu den wohlhabenderen Ländern ‍Westafrikas zählte, und Äthiopien, das nach Nigeria bevölkerungsreichste Land Afrikas, in die Zahlungsunfähigkeit getrieben ⁠hatten. Die Regierung in Peking setzt der Studie zufolge zunehmend auf Kredite in der Landeswährung Yuan statt in Dollar und auf ausländische Direktinvestitionen. Im Jahr ‍2024 finanzierte China nur ‌sechs Projekte auf dem Kontinent. Größter Kreditnehmer war Angola, das über riesige Ölreserven verfügt und als einer der größten Schuldner Chinas in Afrika gilt, mit 1,45 Milliarden Dollar für die Modernisierung von Stromnetzen und Straßen. Zusammengenommen deuteten die Daten auf eine konservativere direkte Kreditvergabe hin, schlussfolgerten die Forscher.

