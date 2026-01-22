Trump gründet umstrittenen 'Friedensrat'
DAVOS (dpa-AFX) - Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die Vereinten Nationen sehen./bvi/DP/mis
