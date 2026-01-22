Ukraine: Erstes trilaterales Treffen mit Russland und USA am Wochenende

Davos/Moskau, 22. Jan (Reuters) - Vertreter der Ukraine und Russlands kommen nach Angaben der Regierung in Kiew am Wochenende erstmals zu einem trilateralen Treffen mit einer US-Delegation zusammen, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln.

Die Gespräche sollten am Freitag und Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, ⁠kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr ‍Selenskyj am Donnerstag während des Weltwirtschaftsforums in Davos an. Beide Kriegsparteien müssten Kompromisse eingehen, sagte er später. Ein Dokument über Sicherheitsgarantien sei fertig und könne von den Staatsoberhäuptern unterzeichnet werden. Selenskyj hatte sich in Davos mit US-Präsident Donald ‌Trump getroffen. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Selenskyj beschrieb das Gespräch mit Trump als produktiv. Dabei sei es auch um die Reihenfolge der Schritte gegangen, die nötig seien, um von ‍den laufenden Gesprächen zu "echten Verhandlungen" zu gelangen. Trump nannte das Treffen "sehr gut". Die Botschaft an Putin sei, dass der Krieg enden müsse, sagte Trump. "Wenn beide Seiten das lösen wollen, werden wir es lösen", hatte der US-Gesandte Steve Witkoff zuvor in Davos gesagt. Man habe bereits große Fortschritte erzielt. Nach seiner Darstellung müsste für eine Einigung nur noch ein Punkt geklärt werden. Worum es sich dabei handelt, sagte Witkoff nicht. Selenksyj sagte später, die Gebietsansprüche seien ungeklärt.

WITKOFF: AUCH GESPRÄCHE ZWISCHEN MILITÄRS GEPLANT

Vor dem Treffen in den VAE soll es ‍weitere Vorgespräche zur Beendigung des seit fast vier Jahren anhaltenden Krieges geben. Die US-Gesandten ⁠Witkoff und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, wollten noch am Donnerstag von der Schweiz nach Moskau reisen, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beraten. Witkoff zufolge sollen die Delegationen dann nach weiteren Vorgesprächen direkt nach Abu Dhabi reisen, wo "Gespräche zwischen den Militärs sowie Diskussionen über ein Wohlstandspaket" ‍geplant seien. Auch Selenskyj sagte, es sollten Vertreter der Streitkräfte und Diplomaten teilnehmen.

Als größter verbliebener Streitpunkt gelten seit Längerem die Gebietsansprüche, konkret der Status der ostukrainischen Region Donezk. Russland beansprucht das gesamte Gebiet für ⁠sich. Die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren jedoch weiter etwa ein Fünftel der Region – ein Gebiet von rund 5000 Quadratkilometern, etwa die doppelte Fläche des Saarlandes. Die Regierung in Moskau fordert den vollständigen Abzug der ukrainischen Truppen, was Kiew kategorisch ablehnt. Als Kompromiss steht ein US-Vorschlag im Raum, den Donbass - die Regionen Donezk und das benachbarte Luhansk - zu einer entmilitarisierten Freihandelszone ‍zu erklären, was Russland zurückweist. Selenskyj zufolge war auch dies ein Thema ‌in seinem Gespräch mit Trump.

UKRAINISCHE FESTUNGSSTÄDTE IN DONEZK

Für die Ukraine sind die noch gehaltenen Gebiete in Donezk mit den stark befestigten Städten Slowjansk und Kramatorsk militärisch von zentraler Bedeutung. Ein Verlust würde russischen Truppen ein weiteres Vordringen in das flachere Gelände westlich davon erleichtern. Die ukrainische Regierung befürchtet, dass Russland eine Waffenruhe zur Aufrüstung nutzen und Donezk später als Sprungbrett für weitere Angriffe verwenden könnte. Laut ukrainischer Verfassung müsste über Gebietsabtretungen in einem Referendum abgestimmt werden.

Die Kämpfe gingen unterdessen unvermindert weiter. Bei russischen Luftangriffen in der Region Odessa wurde Behördenangaben zufolge ein 17-Jähriger durch einen Drohnenangriff getötet, im zentralukrainischen Krywyj Rih wurden elf Menschen durch eine ballistische Rakete verletzt. In der Hauptstadt Kiew waren nach den Angriffen auf die Energieinfrastruktur zu Wochenbeginn weiter fast 3000 Hochhäuser ohne Heizung. An den Finanzmärkten sorgte die Aussicht auf ⁠eine diplomatische Lösung dagegen für Optimismus: Ukrainische Staatsanleihen legten am Donnerstag deutlich zu.

(Bericht von Steve Holland und Yuliia Dysa; Mit Material von Andrew Osborn; Bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)