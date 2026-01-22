Umfrage sieht CDU in Hessen klar vorne - AfD überholt SPD

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in Hessen sieht eine neue Umfrage von Infratest-Dimap die CDU ⁠mit 33 ‍Prozent deutlich an der Spitze.

Die AfD liegt bei der von der CDU in Auftrag ‌gegebenen Umfrage, die Reuters vorliegt, im landesweiten Schnitt danach mit 18 Prozent vor ‍der SPD mit 16 Prozent, die Koalitionspartner des christdemokratischen Ministerpräsidenten Boris Rhein in der hessischen Landesregierung sind. Die Grünen landen bei 14, die Linken bei fünf und die FDP bei drei Prozent. ‍Die SPD müsste nach dieser Umfrage ⁠bei den hessischen Kommunalwahlen am 15. März mit einem deutlichen Absturz rechnen, nachdem sie 2021 im Landesdurchschnitt ‍24 Prozent erreicht hatte. Die Grünen hatten damals 18,4 Prozent und die CDU ⁠28,5 Prozent erzielt.

76 Prozent der Befragten gaben an, auf jeden Fall wählen gehen zu wollen, besonders hoch war die Zahl bei den befragten ‍CDU- und AfD-Anhängern.

Im März ‌beginnt das Super-Wahljahr mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg und den Kommunalwahlen am 8. März in Bayern. Dann folgen die Kommunalwahlen in Hessen und am 22. März Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Im September werden dann noch Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie Kommunalwahlen in Niedersachsen stattfinden.

