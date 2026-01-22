Rohstoffe

US-Regierung: Weltweite Ölproduktion muss mehr als verdoppelt werden

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: AzmanMD/Shutterstock.com

Die weltweite Ölproduktion muss nach Darstellung der US-Regierung mehr als ⁠verdoppelt werden. Energieminister ‍Chris Wright übte am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ‌zugleich scharfe Kritik an der Klimapolitik der EU. Diese und ‍der US-Bundesstaat Kalifornien verschwendeten Geld für ineffiziente grüne Energie, sagte Wright im Gespräch mit der Chefin des Ölkonzerns Occidental, Vicki Hollub.

Wright warnte zudem ‍vor negativen Folgen europäischer Umweltauflagen ⁠für die transatlantische Zusammenarbeit. Vorschriften zur Überwachung von Methanemissionen könnten für US-Produzenten ‍Haftungsrisiken bergen und so Erdgaslieferungen nach Europa gefährden. Seine Regierung ⁠arbeite mit den europäischen Partnern daran, diese Hindernisse zu beseitigen.

US-Präsident Donald Trump hat fossile Brennstoffe und die ‍Kernkraft in ‌den Mittelpunkt seiner Energiepolitik gerückt. Seine Regierung forciert die Förderung von Öl und Erdgas, während sie gegen Solarenergie und Windkraft vorgeht.

