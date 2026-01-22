Vom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheck
onvista · Uhr
Quelle: aPhoenix photographer/Shutterstock.com
Der Drohnen- und Autonomie-Sektor befindet sich an einem strukturellen Wendepunkt. Autonome Systeme, sichere Kommunikationsnetze und Counter-UAS-Lösungen entwickeln sich von experimentellen Pilotprojekten hin zu kritischer Infrastruktur für Militär, Behörden und Industrie. In diesem Umfeld entscheidet nicht die technologische Vision allein, sondern die Fähigkeit, aus komplexen Programmen verlässliche, skalierbare und wiederkehrende Umsätze zu generieren. Der Vergleich zwischen Red Cat und Ondas zeigt sehr klar, wie unterschiedlich dieser Übergang aktuell verläuft.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista