Weniger Bestellungen und Umsatz – US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck belasten Ergebnis

Schlieren, 22. Januar 2026. Die Schlatter Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bestellungseingang von CHF 91.1 Mio. (2024: CHF 101.6 Mio.). Der Nettoerlös lag mit CHF 104.4 Mio. unter dem Vorjahr (2024: CHF 113.2 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2025 beträgt CHF 48.8 Mio. (31.12.2024: CHF 61.4 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2025 wird leicht positiv erwartet. Die Marktaussichten für 2026 sind verhalten positiv. Das Segment Schweissen ist im ersten Halbjahr gut ausgelastet, das Segment Weben weist noch Auslastungslücken aus.

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.



Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.