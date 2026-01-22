Weniger Bestellungen und Umsatz – US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck belasten Ergebnis

Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnwarnung
Weniger Bestellungen und Umsatz – US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck belasten Ergebnis

22.01.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314


Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schlieren, 22. Januar 2026. Die Schlatter Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bestellungseingang von CHF 91.1 Mio. (2024: CHF 101.6 Mio.). Der Nettoerlös lag mit CHF 104.4 Mio. unter dem Vorjahr (2024: CHF 113.2 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2025 beträgt CHF 48.8 Mio. (31.12.2024: CHF 61.4 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2025 wird leicht positiv erwartet. Die Marktaussichten für 2026 sind verhalten positiv. Das Segment Schweissen ist im ersten Halbjahr gut ausgelastet, das Segment Weben weist noch Auslastungslücken aus.

 

Vorläufige Finanzkennzahlen 2025 (ungeprüft)

 

Schlatter Gruppe                
                     
CHF Mio.               2025 2024 in % zu VJ
Bestellungseingang               91.1   101.6 -10.4%
Nettoerlös               104.4   113.2 -7.8%
Auftragsbestand per 31.12.             48.8   61.4 -20.6%
                     
                     
Segmente                  
           Schweissen   Weben 
CHF Mio.         2025 2024 in % zu VJ 2025 2024 in % zu VJ
Bestellungseingang         76.9   85.9 -10.5%   14.2   15.8 -9.8%
Nettoerlös         85.1   91.3 -6.8%   19.3   21.9 -11.8%
Auftragsbestand per 31.12.       42.9   50.4 -14.9%   5.9   11.0 -46.7%

 

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG

Werner Schmidli

Chief Executive Officer

Mobile +41 79 343 62 62

werner.schmidli@schlattergroup.com

 

Agenda

14.08.2025

Publikation erste Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2025

27.03.2026

Publikation detailliertes Jahresergebnis 2025 mittels Medieninformation und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft

06.05.2026

Ordentliche Generalversammlung

 

 

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.
 

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


Diese Medienmitteilung kann auf folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:
Schlatter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Falls Sie keine Medieninformationen der Schlatter Industries AG mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine Nachricht an: reto.stettler@schlattergroup.com


Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schlatter Industries AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren
Schweiz
Telefon: +41 44 732 71 11
E-Mail: info@schlattergroup.com
Internet: www.schlattergroup.com
ISIN: CH0002277314
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2264054

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264054  22.01.2026 CET/CEST

