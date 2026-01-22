Zollwende aus den USA sorgt für Erholung am Aktienmarkt

Nach mehreren schwachen Handelstagen zeigt der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eine deutliche Gegenbewegung.

Der DAX startet mit einer klaren Erholung in den Handel und holt einen Teil der Verluste der vergangenen Tage auf. Parallel zeigen sich auch die europäischen Aktienmärkte sowie die US‑Indikationen deutlich positiv. Auslöser ist eine politische Entscheidung aus den USA, die an den Märkten für spürbare Entlastung sorgt. Makroökonomischer Überblick Im Fokus steht die Entschärfung des Zollkonflikts zwischen den USA und mehreren europäischen Staaten. US‑Präsident Donald Trump nahm die angedrohten Strafzölle ab Anfang Februar zurück, nachdem er sich mit Nato‑Generalsekretär Mark Rutte auf einen Rahmen für weitere Gespräche im Streit um Grönland verständigt hatte. Die Märkte werten dies als Zeichen geopolitischer Deeskalation. Parallel richten sich die Blicke nach Davos, wo Trump im Umfeld des Weltwirtschaftsforums weitere außenpolitische Gespräche angekündigt hat – auch mit Blick auf den Ukraine‑Krieg. Für die Börsen zählt vor allem: Der unmittelbare Zollschock ist vorerst vom Tisch.

Meistgehandelte Aktien

Volkswagen

Die VW‑Aktie zeigt sich klar fester. Rückenwind kommt nicht nur von der geopolitischen Entspannung, sondern auch aus dem Konzern selbst. Volkswagen überraschte am Vorabend mit einem deutlich besseren Netto‑Cashflow im Kerngeschäft Automobile. Statt einer zuvor erwarteten schwarzen Null erzielte der Konzern einen spürbaren Mittelzufluss. Geringere Investitionsausgaben und ein verbessertes Working‑Capital‑Management stärken das Vertrauen in die finanzielle Disziplin des Autobauers und sorgen für hohes Handelsvolumen.

Rheinmetall

Ganz anders das Bild im Rüstungssektor. Rheinmetall startet vorbörslich schwächer und zählt zu den auffälligsten Verlierern. Der Grund: Mit der politischen Entspannung rund um Grönland und neuen Gesprächssignalen im Ukraine‑Konflikt verlieren sicherheitsgetriebene Investments an Attraktivität. Nach der starken Rally der vergangenen Wochen nutzen Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.

Ionos

Die Aktie des Internet‑Dienstleisters handelt deutlich im Plus. Anleger reagieren auf neue Impulse rund um das Geschäftsmodell, das zunehmend von strukturellen Veränderungen im digitalen Marktumfeld profitiert. Der zunehmende Einsatz von KI‑gestützten Anwendungen sowie die Positionierung als europäischer Anbieter digitaler Infrastruktur rücken das Unternehmen stärker ins Rampenlicht.

