AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 steigen an 5-Euro-Hürde - Kepler stuft hoch

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Freitag einmal mehr die Charthürde bei 5 Euro in Angriff genommen. Bei 5,02 Euro endete der Erholungsversuch aber zunächst wieder. Die Papiere der Münchner lagen zuletzt noch 0,9 Prozent im Plus bei 4,958 Euro.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatten im Rahmen einer Analyse der europäischen Medienbranche ihre skeptische Einschätzung aufgegeben und votieren nun beim unveränderten Kursziel von 5 Euro mit "Hold". Sie begründeten dies mit der Underperformance des Kurses. Der Abschwung setzte ein, nachdem der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) im September die volle Kontrolle über die Deutschen übernommen hatte.

Ende August 2025 hatten ProSiebenSat.1-Papiere noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht. Seither ging es um fast die Hälfte abwärts auf nahezu 4,51 Euro./ag/jha/

ProSiebenSat.1 Media

