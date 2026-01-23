APA ots news: KORREKTUR zu OTS0122 vom 23.01.2026: US-Geldpolitik am...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: KORREKTUR zu OTS0122 vom 23.01.2026: US-Geldpolitik am Wendepunkt: Neue Fed-Führung und der Euro-Wechselkurs

Neuer Blog-Beitrag der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - ---------------------------------------------------------------------

KORREKTUR-HINWEIS 
Link auf den Blog-Beitrag der OeNB ergänzt 
--------------------------------------------------------------------- 
 

Die baldige Nominierung eines neuen Vorsitzenden der 
US-Notenbank 
Federal Reserve (Fed) durch US-Präsident Donald Trump wirft Fragen 
nach der Unabhängigkeit der Geldpolitik und deren Auswirkungen auf 
den Euro auf. Ein Blog-Beitrag von Christian Alexander Belabed und 
Paul Ramskogler aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 
analysiert die potenziellen Konsequenzen einer politisch stärker 
beeinflussten Fed-Politik. 

Zwtl.: Politischer Druck auf die Fed wächst 

Die Autoren verweisen auf historische Parallelen: Ähnlich wie 
Richard Nixon in den 1970er Jahren versucht auch Trump, die 
Geldpolitik zugunsten seiner wirtschaftspolitischen Ziele zu lenken. 
Als mögliche Kandidaten für die Fed-Spitze werden Kevin Hassett und 
Kevin Warsh genannt - beide gelten als Befürworter niedrigerer 
Zinsen. "Unabhängig davon, wer den Vorsitz übernimmt, steigt aus 
Sicht der Märkte die Wahrscheinlichkeit einer politisch stärker 
beeinflussten US-Geldpolitik", heißt es im Blog-Beitrag. 

Zwtl.: Folgen für den Euro-Wechselkurs 

Eine lockere US-Geldpolitik könnte die Zinsdifferenz zwischen den 
USA und dem Euroraum verringern und damit den Euro aufwerten lassen. 
"Der Wechselkurs ist ein möglicher Frühindikator für Erwartungen an 
die künftige Geldpolitik", so die Autoren. Marktanalysen zeigen 
bereits eine nachhaltigere Stärkung des Euro, was auf eine 
Neubewertung der US-Politik hindeutet. 

Zwtl.: Risiken für die Exportwirtschaft 

Ein stärkerer Euro könnte zwar die Inflation im Euroraum dämpfen, 
gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Exporte 
belasten. Die Autoren warnen vor stärkeren Wechselkursschwankungen 
und betonen: "Der Euro-Wechselkurs wird zunehmend zum Seismografen 
für Vertrauen in die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks." 

Zwtl.: Hintergrund 

Die OeNB verweist auf die Bedeutung geldpolitischer 
Unabhängigkeit, um langfristige Preisstabilität zu gewährleisten. 
Politische Einflussnahme könne zwar kurzfristig Wachstum stützen, 
führe aber mittel- bis langfristig zu negativen Auswirkungen auf die 
Inflation und untergrabe die Glaubwürdigkeit der Notenbank - ein 
Problem, das sich nur schwer wieder beheben lasse. 

Der vollständige Blog-Beitrag ist auf der OeNB-Website 
nachzulesen. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0123    2026-01-23/14:53
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Exklusive Analyse
So stellen sich Mischfonds für Trumps zweites Amtsjahr aufheute, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Vom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Alle Premium-News