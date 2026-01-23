Asylanträge in Österreich 2025 um mehr als ein Drittel gesunken

Wien, 23. Jan (Reuters) - Österreich hat im Jahr 2025 einen deutlichen Rückgang der Asylanträge verzeichnet und gleichzeitig so viele Abschiebungen durchgeführt wie noch nie.

Das sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei ⁠einer Pressekonferenz in ‍Wien, wo er gemeinsam mit Vertretern der Sicherheitsbehörden Bilanz zur Asylpolitik zog. Der konservative Politiker wertete die Entwicklung als Bestätigung für den verschärften Kurs der ‌Regierung, kündigte zugleich aber weitere Härte an. "Wir sind noch nicht zufrieden", sagte Karner mit Blick auf das erklärte Ziel einer ‍illegalen Migration "gegen Null". Karner verfolgt damit eine ähnliche Politik wie der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Im vergangenen Jahr wurden laut Innenministerium 16.284 Asylanträge gestellt – um 36 Prozent weniger als im Jahr 2024 und um mehr als 70 Prozent weniger als 2023. Besonders stark gesunken sei die Zahl der sogenannten Erstanträge, also von Personen, die erstmals neu nach ‍Österreich kamen. Diese belief sich 2025 auf 6849 - ein ⁠Rückgang von 33,5 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Karner führte das auf mehrere Maßnahmen zurück, darunter den Stopp des Familiennachzugs für Asylberechtigte ab Juli 2025. Im vierten Quartal seien lediglich 25 Personen ‍über den Familiennachzug nach Österreich gekommen, nach rund 3400 im gleichen Zeitraum 2023.

Gleichzeitig habe die Regierung ihre Abschiebeoffensive fortgesetzt. Insgesamt mussten 2025 ⁠laut Karner 14.156 Menschen Österreich verlassen – die höchste Zahl an Abschiebungen und Rückführungen in einem Jahr. Rund 48 Prozent davon seien zwangsweise erfolgt. Etwa 3300 der Abgeschobenen seien verurteilte Straftäter gewesen. "Ein Asylsystem kann nur funktionieren, wenn es streng, ‍hart und damit gerecht ist – für die ‌Bevölkerung und für jene, die tatsächlich Schutz benötigen", so Karner.

Österreich habe zudem als erstes europäisches Land nach 15 Jahren wieder direkt nach Syrien abgeschoben und kurz darauf auch nach Afghanistan. Insgesamt hätten 2025 rund 1000 Syrer und mehr als 200 Afghanen das Land verlassen – teils freiwillig, teils zwangsweise. Ziel sei es, diese Zahlen weiter zu erhöhen.

Karner bekräftigte zudem Pläne, gemeinsam mit anderen EU-Staaten Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union (EU) zu schaffen und Asylverfahren stärker auszulagern. Österreich arbeite dazu in einer Gruppe mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland ⁠zusammen. Über konkrete Standorte wurde zunächst Stillschweigen vereinbart.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)