Bau mit deutlich mehr Aufträgen - "Kann Wachstumsmotor werden"

Berlin, 23. Jan (Reuters) - In der deutschen Baubranche mehren sich die Hinweise auf ein Ende der jahrelangen Krise.

Im November zog das Bauhauptgewerbe 8,5 Prozent mehr Aufträge an Land als ⁠im Vormonat, wie das ‍Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist bereits der vierte inflationsbereinigte Zuwachs binnen fünf Monaten. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag der kalender- und ‌saisonbereinigte Auftragseingang von September bis November 2025 um 3,8 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

"Der kräftige Anstieg ‍der Auftragseingänge im November ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Bauwirtschaft von der Krise der vergangenen fünf Jahre erholt", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. "Zwar folgt das dicke Plus auf ein Minus im Oktober, allerdings ist der Trend klar nach oben gerichtet." Der Bau werde ‍im laufenden Jahr eine wichtige Rolle dabei spielen, dass ⁠sich die deutsche Wirtschaft aus der Flaute herausarbeitet. Er könne sogar "zu einem Wachstumsmotor werden", nicht zuletzt wegen der Investitionsoffensive der Bundesregierung. Das IMK prognostiziert für 2026 ein Plus bei ‍den Bauinvestitionen von 2,5 Prozent, während das Bruttoinlandsprodukt insgesamt um 1,2 Prozent zulegen dürfte.

Das Neugeschäft im Tiefbau, wozu der staatlich dominierte ⁠und oftmals auch von Großaufträgen geprägte Straßenbau zählt, nahm im November inflationsbereinigt um 10,1 Prozent zu. Im Hochbau - der vor allem durch den Wohnungsbau geprägt und überwiegend von der privaten Nachfrage abhängig ist - wuchs der Auftragseingang ‍um 7,2 Prozent. "Bei den Aufträgen profitiert die ‌Branche von diversen Großprojekten, die auch dem öffentlichen Bau zu einem Auftragsplus verholfen haben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes HDB, Tim-Oliver Müller.

Die Unternehmen fuhren im November einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro ein, was einem Plus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Inflationsbereinigt blieb ein Zuwachs von 4,3 Prozent übrig. Von Januar bis November nahmen die realen Umsätze um 2,1 Prozent zu. Der HDB rechnet für 2026 mit einem Umsatzplus von real 2,5 Prozent. "Dies ist ein Lichtblick nach langer Talfahrt", ⁠sagte Hauptgeschäftsführer Müller. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe stieg zuletzt um 1,3 Prozent.

