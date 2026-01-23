Bauern blockieren Berliner Ring - Staus erwartet

MÜHLENBECKER LAND/OBERKÄMER (dpa-AFX) - Wegen angekündigter Bauernproteste ist heute auf dem Berliner Ring mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Landwirte wollen mit rund 40 Traktoren zeitweise Auffahrten der Autobahn 10 blockieren, wie Initiator Mario Ortlieb der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zu den Blockaden rief Ortlieb gemeinsam mit Thomas Essig in einem Youtube-Video am 16. Januar auf.

Ziel der Landwirte sei es, gegen das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union mit mehreren Staaten Lateinamerikas zu protestieren. Die Proteste sind bei der Polizei angemeldet und genehmigt worden.

Die Autobahn GmbH geht nach eigenen Angaben zwischen 6:00 Uhr und 17:00 Uhr "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" aus. Es werde eine Umfahrung empfohlen. Folgende Auffahrten der A10 sollen betroffen sein:

* Autobahnauffahrt Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Havelland

* Autobahnauffahrt Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Werder

* Autobahnauffahrt Oberkrämer, Richtung Autobahndreieck Havelland

* Autobahnauffahrt Oberkrämer, Richtung Süden

* Autobahnauffahrt Mühlenbeck Richtung Norden

* Autobahnauffahrt Mühlenbeck Richtung Süden

* Autobahnauffahrt Berlin Marzahn Richtung Norden

* Autobahnauffahrt Marzahn Richtung Süden

* Autobahnauffahrt Erkner Richtung Norden

Zuletzt gab es am 8. Januar Proteste der Landwirte auf der A10. Im Jahr 2024 hatte es bereits eine Welle von Bauern-Protesten mit Blockaden an Autobahn-Auffahrten gegeben. Damals demonstrierten Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel./agy/DP/zb