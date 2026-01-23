Dax konsolidiert die jüngsten Kursgewinne

Dax-Widerstand 25.000 24.950 Dax-Unterstützung 24.350 24.000

Dax-Rückblick:

Nach der kräftigen Erholungsbewegung vom Mittwochnachmittag nach den deeskalierenden Trump-Kommentaren zu Grönland in Davos ging der deutsche Leitindex gestern erneut in den Konsolidierungsmodus über und stagnierte seitwärts, ohne größere Trendimpulse. Dieser Seitwärtstrend setzt sich am Freitagnachmittag zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick:

Eine ereignisreiche Handelswoche mit extremen Kursbewegungen neigt sich langsam dem Ende zu. Das charttechnische Bild ist in solchen - Schlagzeilen-getriebenen - Marktphasen tendenziell mit Vorsicht zu genießen. Die Konsolidierung in einer engen Handelsspanne (grau) in der Nähe der Bewegungshochs ist aber aus charttechnischer Sicht bullisch zu interpretieren.

Wird diese bullische Flaggenformation im Stundenchart gen Norden in aufgelöst, würde weiteres Erholungspotenzial Richtung 25.200 Punkte und höher entstehen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!