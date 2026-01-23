Vorbörse 23.01.2026

Dax startet nahezu unverändert in den Handel - leichte Gewinne in Asien

Uhr
Nach der Erleichterung über Donald Trumps Grönland-Wende nimmt der Schwung der Erholung am Freitag spürbar ab. Der Dax  wurde vom Broker IG etwa eine Stunde vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher auf 24.865 Punkte taxiert. Damit geht trotz der deutlichen Erholung am Vortag eine von Nervosität geprägte Woche zu Ende, in der der Dax aktuell 1,6 Prozent verloren hat. Zum Start hatte US-Präsident Trump den Märkten einen erneuten Zollschock versetzt. "Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige.

USA: Erholung geht weiter

Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Vortag hatten die Aktienkurse positiv auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.384+ 0,63  Prozent
S&P 5006.913+ 0,55 Prozent
Nasdaq 23.436+ 0,91 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Bereits am Vortag hatte die Grönland-Wende von Donald Trump für Rückenwind gesorgt. Der US-Präsident hatte im Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurückgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse gab hingegen leicht um 0,2 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.846+ 0,20 Prozent
Hang Seng26.629+ 0,40 Prozent
CSI 3004.697- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,73- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,88+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,25+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1750- 0,14  Prozent
Dollar in Yen158,62+ 0,47 Prozent
Euro in Yen186,37+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,54 USD+ 0,29  USD
WTI59,83 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 35 (47) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (58) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 39,50 (48,50) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT AUMOVIO AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 43,20 (36,20) EUR

JEFFERIES HEBT SCHAEFFLER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 12,60 (6,50) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16,70 (16,00) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 61 (54) EUR - 'BUY'

RBC SENKT ADIDAS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 160 (190) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

