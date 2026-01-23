Dax startet nahezu unverändert in den Handel - leichte Gewinne in Asien

Nach der Erleichterung über Donald Trumps Grönland-Wende nimmt der Schwung der Erholung am Freitag spürbar ab. Der Dax wurde vom Broker IG etwa eine Stunde vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher auf 24.865 Punkte taxiert. Damit geht trotz der deutlichen Erholung am Vortag eine von Nervosität geprägte Woche zu Ende, in der der Dax aktuell 1,6 Prozent verloren hat. Zum Start hatte US-Präsident Trump den Märkten einen erneuten Zollschock versetzt. "Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige.

USA: Erholung geht weiter

Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Vortag hatten die Aktienkurse positiv auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.384 + 0,63 Prozent &P 500 6.913 + 0,55 Prozent Nasdaq 23.436 + 0,91 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Bereits am Vortag hatte die Grönland-Wende von Donald Trump für Rückenwind gesorgt. Der US-Präsident hatte im Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurückgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse gab hingegen leicht um 0,2 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.846 + 0,20 Prozent Hang Seng 26.629 + 0,40 Prozent CSI 300 4.697 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,73 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,88 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,25 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,54 USD + 0,29 USD WTI 59,83 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 35 (47) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (58) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 39,50 (48,50) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT AUMOVIO AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 43,20 (36,20) EUR

JEFFERIES HEBT SCHAEFFLER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 12,60 (6,50) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16,70 (16,00) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 61 (54) EUR - 'BUY'

RBC SENKT ADIDAS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 160 (190) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX