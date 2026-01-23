Dax tritt zur Handelseröffnung auf der Stelle - BASF schwächer

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Nach einer turbulenten Handelswoche hat es der Dax am Freitag ruhiger angehen lassen.

Der deutsche ⁠Leitindex trat zu ‍Handelsbeginn mit 24.857 Punkten auf der Stelle. In den Fokus rückte zum Wochenschluss die ‌Hoffnung auf Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. "Ein möglicher ‍Durchbruch auf dem Weg zum Frieden wäre für die europäischen Märkte der ultimative Wachstumstreiber und könnte den Dax schnell wieder über die 25.000er-Marke hieven", prognostizierte Frank Sohlleder von ActivTrades.

Russland hat nach ‍Gesprächen mit US-Gesandten einem trilateralen Treffen ⁠mit den USA und der Ukraine noch am Freitag in Abu Dhabi offiziell zugestimmt. Die vorangegangenen Gespräche ‍von Präsident Wladimir Putin mit den US-Gesandten in Moskau sind dem russischen Präsidialamt ⁠zufolge konstruktiv gewesen.

Auf der Unternehmensseite richtete sich der Blick im Dax auf BASF. Der Chemiekonzern hat im Krisenjahr 2025 einen Ergebniseinbruch erlitten und ‍seine eigene Prognose ‌verfehlt. Die Aktien fielen um bis zu 2,4 Prozent und gehörten damit zu den schwächsten Werten.

Im SDax rutschten die Titel von Wacker Neuson um mehr als 20 Prozent ab. Der Baumaschinenhersteller hat die Gespräche über eine Übernahme durch den südkoreanischen Rivalen Doosan Bobcat abgebrochen.

