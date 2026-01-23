Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 127,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,89 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In der Eurozone hat sich die Stimmung in der Wirtschaft im Januar nicht verändert. Der von S&P erhobene Einkaufsmanagerindex lag unverändert bei 51,5 Punkten und signalisiert damit ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Ökonomen hatte im Schnitt eine kleine Verbesserung erwartet. Belastet wurde der Indikator durch die schwächeren Zahlen aus Frankreich, während die deutschen Zahlen positiv überraschten.

"Das ist weiterhin eine nur sehr schwache Erholung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Mit Blick auf die Zukunft wird das geringe Auftragsplus sicherlich keine Wende herbeiführen." Für die kommenden Monate zeichne sich eine Fortsetzung des bisherigen Trends ab./jsl/jkr/jha/