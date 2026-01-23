Deutsche Börse-News: Bulgarien - neu im Euro, neu an der Börse (Auslandsaktien)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Getrieben durch die Euro-Einführung geht es am bulgarischen Aktienmarkt immer weiter nach oben. Nun ist es auch viel leichter geworden, in bulgarische Aktien zu investieren - durch das Listing einer ganzen Reihe von Aktien an der hiesigen Börse.

22. Januar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Sonnen am Goldstrand, weltberühmte Klöster, aber auch Korruption und politische Instabilität - das wird hierzulande mit Bulgarien assoziiert. Dass das Land auch solide Wachstumsraten aufweist und in Sachen Staatsverschuldung zu den Musterschülern Europas gehört, ist weniger bekannt. Seit Anfang des Jahres ist Bulgarien nun Mitglied der Eurozone. Erwartet wird, dass das Land durch die verstärkte europäische Integration und Reformen nun auch für Investments attraktiver wird. Im Zuge der Euro-Einführung wurde mit Start am 6. Januar eine Reihe von bulgarischen Aktien an der Deutschen Börse Frankfurt handelbar, weitere sollen noch folgen.

Sofix mit fulminantem Start in das neue Jahr

Am bulgarischen Aktienmarkt hat sich die Aufnahme in die Eurozone schon jetzt niedergeschlagen. Auf Zwölfmonatssicht ist der bulgarische Aktienindex Sofix um 56 Prozent gestiegen, allein in den vergangenen vier Wochen um 17 Prozent. "Die Euro-Einführung wirkt hier als Katalysator", stellt Marc Richter von der Steubing AG fest, Spezialistin für die bulgarischen Aktien. Das Land erhalte mit der Zugehörigkeit zur Eurozone vollen Zugang zu den Instrumenten des Eurosystems und institutionell mehr Gewicht durch Einbindung in die geldpolitischen Operationen. "Für Investoren steigert das die Attraktivität des Aktienmarktes", bemerkt Richter. Zudem seien nun auch die Voraussetzungen geschaffen, um in verschiedene Fonds aufgenommen zu werden.

Musterschüler in Sachen Staatsverschuldung

Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Die politische Unsicherheit hält an. Zuletzt hat Bulgariens Präsident Rumen Radew seinen Rücktritt angekündigt - wenige Wochen vor der geplanten Parlamentswahl und nach dem Scheitern mehrerer Regierungsbildungen. Zudem gehört Bulgarien laut Korruptionsindex von Transparency International weiterhin zu den Ländern mit einem hohen Maß an Korruption im öffentlichen Sektor.

In vielerlei Hinsicht kann sich das Land allerdings sehen lassen: Die OECD erwartet für Bulgarien ein robustes Wachstum: Nach 3 Prozent 2025 nun 2,6 Prozent 2026. "Damit liegt das Land über vielen Kern-Euroländern", erklärt Richter. In Sachen Staatsverschuldung gilt Bulgarien sogar als Musterschüler: 2024 lag die Schuldenquote bei rund 24 Prozent des BIP, für 2025 werden 28 Prozent prognostiziert - weit unter dem Euro-Staatendurchschnitt von 88 Prozent.

Von Pharma bis hin zu Baukonzern

Zu den jetzt handelbaren Aktien gehört der Pharmakonzern Sopharma (BG11SOSOBT18). "Sopharma ist eines der größten Pharmaunternehmen Bulgariens mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro und solidem Wachstum im letzten Jahr", erklärt Richter. Die Aktie gehöre zudem zu den etablierten Blue Chips am bulgarischen Aktienmarkt und habe die höchste Marktkapitalisierung. Führend im bulgarischen Infrastruktur- & Bausektor ist Richter zufolge die Trace Group (BG1100049078). "Das Unternehmen ist zum Beispiel Teil von Joint Ventures, etwa für den Bau einer Metro-Linie in Bukarest, was die internationale Position stärkt." Ebenfalls dabei: Eurohold Bulgaria (BG1100114062), ein Beteiligungsunternehmen. "Eurohold hat im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert", bemerkt Richter. "Die Aktie zeigt zudem aktuell eine starke relative Performance."

Ein ETF im Angebot

Wer nicht auf Einzelaktien setzen will, kann auch einen ETF kaufen: Der Expat Bulgaria SOFIX (BG9000011163) von Expat Asset Management ist der Einzige, der Bulgariens Aktienmarkt abbildet. Aufgelegt wurde er schon 2018, das verwaltete Vermögen beträgt allerdings lediglich 4,6 Millionen Euro.

Bulgarische Aktien an der Deutschen Börse Frankfurt

Unternehmen | Branche | ISIN |

|----------------------------|----------------------------|----------------|

| Bulgarian Stock Exchange | Börse | BG1100016978 |

| Central Cooperative Bank | Banken | BG1100014973 |

| Chimimport | Holding | BG1100046066 |

| Doverie | Holding | BG1100038980 |

| Eurohold Bulgaria | Holding | BG1100114062 |

| CB First Investment Bank | Banken | BG1100106050 |

| Smart Organic | Bio-Lebensmittel | BG1100005153 |

| Sopharma | Pharma | BG11SOSOBT18 |

| Speedy | Logistik | BG1100007126 |

| Stara Planina | Holding | BG1100005971 |

| Telematic Interactiv | Onlinespiele/Sportwetten | BG1100014213 |

| Trace Group | Bau/Infrastruktur | BG1100049078 |

| Shelly Group SE | Kommunikationstechnologie | BG1100003166 |

Von Anna-Maria Borse, 22. Januar 2026 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)