Devisen: Euro steigt zeitweise über 1,18 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im New Yorker Geschäft zuletzt zu 1,1796 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zeitweise knapp über 1,18 Dollar geklettert war und damit auf den höchsten Stand seit Weihnachten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1742 (Donnerstag: 1,1706) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8516 (0,8542) Euro gekostet.

Am Donnerstag hatte der Euro bereits von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitiert, nachdem sich geopolitische Spannungen abgeschwächt hatten. Hintergrund ist die Kehrtwende von US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland. Trump hatte jüngste Drohungen mit neuen Zöllen zurückgenommen./ajx/he

