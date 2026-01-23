Dow Jones Industrial Average® - Dekadenzyklus: Meide die Mitte im 6er-Jahr

In unseren Analysen legen wir ein besonderes Augenmerk auf zyklische Aspekte. Besonders den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus haben wir dabei im Blick. Konstellationen, in denen die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen, finden wir extrem spannend. Schließlich sorgt die „saisonale Schnittmenge“ zwischen beiden Einflussgrößen für eine doppelte zyklische Bestätigung. 2026 ist – gemäß US-Präsidentschaftszyklus – ein Zwischenwahljahr. Gleichzeitig handelt es sich logischerweise um ein sog. „6er-Jahr“. Letzteres fällt zu Jahresbeginn und zum Jahresende beim Dow Jones® ordentlich aus. Dazwischen liegt allerdings eine Dürreperiode mit schmalen Erträgen und unter dem Strich sogar drei negativen Monaten. Von April bis Oktober gilt deshalb „meide die Mitte“. Noch schwächer fällt die Kursentwicklung der amerikanischen Standardwerte im Zwischenwahljahr aus (siehe Chart). Gemäß des US-Präsidentschaftszyklus handelt es sich sogar um den schwächsten Teilabschnitt innerhalb des vier Jahre umspannenden Wahlzyklus. Gemessen an den historischen Durchschnittswerten seit dem Jahr 1900 kommt es bis September sogar zu einer absolut untypischen Häufung an schwachen bzw. sogar negativen Monaten (Fortsetzung siehe unten).

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: HSBC, LSEG / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Mit anderen Worten: Der typische Verlauf des US-Zwischenwahljahres fällt nochmals deutlich durchwachsener als das Ablaufmuster des „6er-Jahres“ aus. Ein tatsächlicher Verlauf, welcher dem Dekadenzyklus ähnelt, wäre somit das geringere Übel. Bei beiden Zyklen sticht die Anzahl an Monaten mit niedriger oder negativer Performance hervor. Dabei zählt die schwierige Phase vom Frühjahr bis in den Herbst zur saisonalen Schnittmenge des neuen Jahres. Innerhalb dieser „Kraut und Rüben“-Phase, in der für Anlegerinnen und Anleger wenig bis nichts zu holen sein dürfte, stellen die heißen Sommermonate bzw. das dritte Quartal eine besondere Herausforderung dar (siehe Chart). Auf überproportional viel Schatten könnte im letzten Quartal dann doch noch etwas Licht folgen. Schließlich legen beide Zyklen eine überdurchschnittliche und bereits im Oktober einsetzende Jahresendrally nahe. Dieses Q4-Highlight in Form des doppelten saisonalen Rückenwindes ist allerdings auch nötig, um nach einem holprigen Jahresverlauf für ein versöhnliches Jahresende zu sorgen. Per Saldo gestaltete sich die zyklische Ausgangslage für den Dow Jones® schon mal besser als im Jahr 2026.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: HSBC, LSEG / 5-Jahreschart im Anhang

