dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.01.2026 - 15.15 Uhr

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im vergangenen Jahr stärker mit der Branchenkrise zu kämpfen gehabt als gedacht. Der operative Gewinn ging empfindlicher zurück als vom Unternehmen selbst in Aussicht gestellt, wie die Ludwigshafener am Donnerstagabend nach Börsenschluss überraschend mitteilten. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte belasteten. Anleger zeigten sich enttäuscht und ließen die im Dax notierte Aktie am Freitag fallen.

MÜNCHEN - Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt. Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstagabend mit. An der Börse kam das am Freitag gar nicht gut an. Für die Aktie ging es im frühen Handel um 21 Prozent steil abwärts. Mit zuletzt 18,56 Euro lag sie wieder bei dem Kurs unmittelbar vor Bekanntwerden des Übernahmeinteresses Anfang Dezember.

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Intel wird auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst. Die Umsatzprognose von 11,7 bis 12,7 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal enttäuschte die Wall Street: Die Intel-Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel am Freitag um mehr als 13 Prozent auf 47 Dollar ab. Allerdings hatte das Papier seit dem Jahreswechsel zuvor einen steilen Kursanstieg hingelegt. Bis Donnerstagabend hatte es seitdem fast 50 Prozent bis auf 54,32 Dollar an Wert gewonnen.

AMSTERDAM/PRAG - Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Amsterdam gefeiert. Im frühen Handel kletterten die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition auf bis zu 33 Euro. Der Verkaufspreis im Zuge des Börsengangs hatte bei 25 Euro je Aktie gelegen. Zuletzt kosteten CSG-Papiere noch rund 31,50 Euro. Die Marktkapitalisierung von CSG erreichte bis zu 33 Milliarden Euro und lag damit etwa doppelt so hoch wie jene der deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt zusammen. Rheinmetall kommt auf fast 83 Milliarden.

WASHINGTON - Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als Eigentümer der populären Video-App behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS. Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA - etwa auch in Deutschland - hat das Geschehen keine Auswirkungen.

STOCKHOLM - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) stieg um fast ein Viertel auf 12,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Damit wurden die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten übertroffen. Die Aktionäre sollen für 2025 eine von 2,85 auf 3,00 Kronen angehobene Dividende erhalten. Branchenexperten hatten hier allerdings mehr erwartet. Zudem kündigten die Schweden ein Aktien-Rückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden Kronen an. Die Aktie legte in Stockholm im frühen Handel um mehr als neun Prozent zu.

DAVOS - Tech-Milliardär Elon Musk stellt in Aussicht, dass Tesla bis Ende 2027 den Verkauf humanoider Roboter starten könnte. Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er denke, dass man wahrscheinlich bis Ende kommenden Jahres die Maschinen auch für die Öffentlichkeit in den Handel bringen werde. Der Tesla-Chef ist allerdings bekannt dafür, Fristen zu setzen, die er später nicht halten kann.

Weitere Meldungen -Trump verklagt Großbank JPMorgan wegen Kontoschließungen -IPO: Tschechischer Rüstungskonzern CSG erfolgreich gestartet -Kreise: Nestle treibt Verkauf seiner Wassersparte voran und holt Gebote ein -Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale -'Victoria's Secret' plant Filialen in Deutschland -Simba Dickie übernimmt US-Firma -Ramelow: Kampf um Zalando-Standort noch nicht verloren -ZF erwartet auch 2025 Verluste - Jobs weiter in Gefahr -ROUNDUP: Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale -Kosten für Militär: Flugsicherung für höheren Bundes-Anteil -AP-Chefredakteurin sorgt sich um Pressefreiheit in den USA -Sieben Staats- und Regierungschefs bei Nordsee-Gipfel -Preisverfall bei Milch trifft Schwälbchen Molkerei hart -Spanien: Bruch einer Schiene möglicher Grund für Zugunglück -Lebensmittel werden häufiger online gekauft -Starcar wird abgewickelt - mehr als 600 Jobs betroffen -Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energien

