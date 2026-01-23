EQS-Adhoc: hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: hep global GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen

23.01.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen

Güglingen, 23. Januar 2026 – Die hep global GmbH hat Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt, um das Unternehmen bei der Prüfung und Nutzung von Möglichkeiten zur Refinanzierung seiner bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) und der übrigen Kapitalmarktverbindlichkeiten, sowie der zukünftigen Finanzierung des Geschäfts zu unterstützen. Die Beauftragung ist Teil der laufenden Bestrebungen des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu stärken, seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Ein allgemeines Update, vorläufige Zahlen für 2025 sowie ein Ausblick für 2026 und 2027 werden in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.

Die Überprüfung umfasst die Bewertung der aktuellen Marktbedingungen, potenzieller Refinanzierungsalternativen und anderer proaktiver Maßnahmen zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Unternehmens. Im Rahmen dieses Prozesses werden die Berater in einen Dialog mit potenziellen Kapitalgebern treten.

Mitteilende Person:
Thomas Tschirf (CFO)
hep global GmbH

Pressekontakt:
Evelyn Kilinc
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Tel.: +49 7135 93446-759
E-Mail: presse@hep.global
www.hep.global

Investorenkontakt:
Thomas Tschirf
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Tel.: +49 7135 93446-0
E-Mail: greenbond@hep.global
www.hep.global

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Karl-Hromadnik-Str. 14
81241 München
Tel.: +49 211 178047-20
E-Mail: linh.chung@ir4value.de
www.ir4value.de

Ende der Insiderinformation

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:hep global GmbH
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Deutschland
Telefon:+49 (0)7135 93446 - 0
E-Mail:info@hep.global
Internet:www.hep.global
ISIN:DE000A3H3JV5, DE000A351488
WKN:A3H3JV, A35148
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2265192
Ende der MitteilungEQS News-Service

2265192 23.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H
hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel