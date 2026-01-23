EQS-Adhoc: hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen

EQS-Ad-hoc: hep global GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen



23.01.2026 / 11:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen



Güglingen, 23. Januar 2026 – Die hep global GmbH hat Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt, um das Unternehmen bei der Prüfung und Nutzung von Möglichkeiten zur Refinanzierung seiner bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) und der übrigen Kapitalmarktverbindlichkeiten, sowie der zukünftigen Finanzierung des Geschäfts zu unterstützen. Die Beauftragung ist Teil der laufenden Bestrebungen des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu stärken, seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Ein allgemeines Update, vorläufige Zahlen für 2025 sowie ein Ausblick für 2026 und 2027 werden in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.

Die Überprüfung umfasst die Bewertung der aktuellen Marktbedingungen, potenzieller Refinanzierungsalternativen und anderer proaktiver Maßnahmen zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Unternehmens. Im Rahmen dieses Prozesses werden die Berater in einen Dialog mit potenziellen Kapitalgebern treten.

Mitteilende Person:

Thomas Tschirf (CFO)

hep global GmbH



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Karl-Hromadnik-Str. 14

81241 München

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

www.ir4value.de

Ende der Insiderinformation

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global ISIN: DE000A3H3JV5, DE000A351488 WKN: A3H3JV, A35148 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2265192

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265192 23.01.2026 CET/CEST