EQS-Adhoc: hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen

23.01.2026 / 11:15 CET/CEST
hep global GmbH beauftragt Finanzberater mit der Prüfung von Finanzierungsoptionen
Güglingen, 23. Januar 2026 – Die hep global GmbH hat Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt, um das Unternehmen bei der Prüfung und Nutzung von Möglichkeiten zur Refinanzierung seiner bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) und der übrigen Kapitalmarktverbindlichkeiten, sowie der zukünftigen Finanzierung des Geschäfts zu unterstützen. Die Beauftragung ist Teil der laufenden Bestrebungen des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu stärken, seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Ein allgemeines Update, vorläufige Zahlen für 2025 sowie ein Ausblick für 2026 und 2027 werden in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.
Die Überprüfung umfasst die Bewertung der aktuellen Marktbedingungen, potenzieller Refinanzierungsalternativen und anderer proaktiver Maßnahmen zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur des Unternehmens. Im Rahmen dieses Prozesses werden die Berater in einen Dialog mit potenziellen Kapitalgebern treten.
Mitteilende Person:
Thomas Tschirf (CFO)
hep global GmbH
Pressekontakt:
Evelyn Kilinc
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Tel.: +49 7135 93446-759
E-Mail: presse@hep.global
www.hep.global
Investorenkontakt:
Thomas Tschirf
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Tel.: +49 7135 93446-0
E-Mail: greenbond@hep.global
www.hep.global
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Karl-Hromadnik-Str. 14
81241 München
Tel.: +49 211 178047-20
E-Mail: linh.chung@ir4value.de
www.ir4value.de
Ende der Insiderinformation
