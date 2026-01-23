EQS-Adhoc: LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028

EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Anleihe

LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028



23.01.2026 / 21:21 CET/CEST

LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028

Ahlen, 23. Januar 2026

Ahlen, 23. Januar 2026 – Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA1 reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).

Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im „Sensivity Case“ ein EBITDA1 von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im „Management Case“ ein EBITDA1 von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als „Restrukturierungsmaßnahmen” bezeichnet):

eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und

eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf: einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird; einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2029, eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden, bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe; Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR (entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu erhalten.

Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen.

Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten.





1EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden ist.





IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

Ende der Insiderinformation

LR Health & Beauty SE
Ahlen
Deutschland
ISIN: NO0013149658

