EQS-Adhoc: Maternus-Kliniken AG: Beabsichtigte Standortschließungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Maternus-Kliniken AG: Beabsichtigte Standortschließungen

23.01.2026 / 13:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Beabsichtigte Standortschließungen

Berlin, den 23.01.2026 – Der Vorstand der MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die folgenden Betriebe verschiedener Konzerngesellschaften im Laufe des Jahres 2026 zu beenden:

  • Bayerwald-Klinik in Cham,
  • Stadtoldendorf: Rückgabe des Betriebes mit Auslaufen des Unternehmenspachtvertrages,
  • Hausnotrufdienst am Standort Köln,
  • Von der MATERNUS Seniorenwohnanlage Köln-Rodenkirchen GmbH betriebene Wohngemeinschaften in Köln,
  • Ambulanter Pflegedienst Eifel (Standort Pelm).

Die vorgenannten Standorte bringen unzureichende Erlöse bei hohe Kosten hervor und sind daher defizitär. Der Vorstand erwartet durch die Standortschließungen eine Liquiditätsverbesserung von rund EUR 4 Mio. pro Jahr, die sich nach Abwicklung sämtlicher zugehöriger Verträge ab dem Geschäftsjahr 2027 vollumfänglich realisieren sollte.

Die Gesellschaft prüft derzeit und zukünftig auch die Schließung weiterer defizitärer Standorte.

Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand

Kontakt:
MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
Französische Str. 53-55
10117 Berlin
Mario Ruano-Wohlers
Tel.: +49(0)30-3187 3900
E-Mail: Investor-relations@wirpflegen.de

Ende der Insiderinformation

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Maternus-Kliniken AG
Französische Str. 53 - 55
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 30 31873900
E-Mail:investor-relations@wirpflegen.de
Internet:www.maternus.de
ISIN:DE0006044001, DE0006044001
WKN:604400, 604400
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
EQS News ID:2265262
Ende der MitteilungEQS News-Service

2265262 23.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MATERNUS-Kliniken

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel