EQS-Adhoc: ZF North America Capital Inc.: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: ZF sieht operatives Ergebnis und bereinigter Free Cashflow oberhalb des Prognosekorridors

ZF Friedrichshafen

Friedrichshafen, 23. Januar 2026

Vorläufige Geschäftszahlen 2025: ZF sieht operatives Ergebnis und bereinigter Free Cashflow oberhalb des Prognosekorridors

ZF Friedrichshafen hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für das operative Ergebnis und den Cashflow übertroffen.

Der bereinigte Free Cashflow wird über 1 Milliarde Euro liegen (bisherige Prognose für 2025): größer 500 Millionen Euro). Der deutlich höhere bereinigte Free Cashflow wird zu einer leichten Verbesserung der Nettoverschuldung im Vergleich zum Vorjahr führen.

Die bereinigte EBIT-Marge wird deutlich über 4,0 Prozent liegen (bisherige Prognose für 2025: zwischen 3% - 4%).

Im Zuge der laufenden Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien hat sich ZF mit mehreren Kunden auf die vorzeitige Beendigung nicht profitabler Projekte verständigt. Dies führt zu einer Einmalbelastung in Höhe von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen und zu einem buchhalterischen Verlust im Jahr 2025 führen wird.

Die operative Performance der Division hat sich dennoch signifikant verbessert und liegt im Plan des Restrukturierungsprogramms.

Die dargestellten Zahlen sind vorläufig und waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht final testiert. Die endgültigen Jahreszahlen werden im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 19. März 2026 veröffentlicht.

Investor Relations (verantwortlich für die Veröffentlichung):

Charbel Chamoun, Vice President Financing and Investor Relations ZF Group

E-Mail: charbel.chamoun@zf.com

Über ZF

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern. Das Unternehmen liefert hochentwickelte Produkte und Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Mit einem umfassenden Produktprogramm beliefert ZF vor allem Automobilhersteller, Mobilitätsanbieter und neu entstehende Unternehmen im Bereich Transport und Mobilität. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren, das Klima zu schützen sowie die Mobilität sicherer zu machen. Neben den Automotive-Bereichen Pkw und Nutzfahrzeuge bedient ZF Marktsegmente wie Bau- und Landmaschinen, Windkraft, Schifffahrt, Bahntechnik und Prüfsysteme.

Im Jahr 2024 hat ZF mit weltweit rund 161.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 161 Produktionsstandorten in 30 Ländern vertreten.

