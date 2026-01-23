EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.01.2026 / 08:00 CET/CEST
Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026
Ort:
https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026
Ort:
https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026
Ort:
https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|First Sensor AG
|Peter-Behrens-Straße 15
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.first-sensor.com
