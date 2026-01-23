EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:

https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:

https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:

https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Internet: www.first-sensor.com

