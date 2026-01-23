EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
23.01.2026 / 11:11 CET/CEST
Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort:
https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort:
https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html
