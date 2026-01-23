EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html

UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Schweiz
www.ubs.com

