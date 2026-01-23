EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Erneuerbare Energien
Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.01.2026 / 10:30 CET/CEST
23.01.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
Verbio

