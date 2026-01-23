EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 11.539 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 21.786 Restricted Stock Units ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.01.2026 / 11:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas R.
|Nachname(n):
|Stanton
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 11.539 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 21.786 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 20. Januar 2023). Eine Gesamtzahl von 10.247 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,24 USD
|106.620,36 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,24 USD
|106.620,36 USD
e) Datum des Geschäfts
|20.01.2026; UTC−6
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
