EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.01.2026 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nils
|Nachname(n):
|Herzing
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shareholder Value Beteiligungen AG
b) LEI
|529900V1ZBO7TDIQX144
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A168205
b) Art des Geschäfts
|Übertrag
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|80 EUR
|126.400 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|80 EUR
|126.400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shareholder Value Beteiligungen AG
|Barckhausstr. 1
|60325 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.svb-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102962 23.01.2026 CET/CEST