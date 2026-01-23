EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.01.2026 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Nils
Nachname(n):Herzing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI

529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A168205

b) Art des Geschäfts

Übertrag

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
80 EUR126.400 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
80 EUR126.400 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.svb-ag.de
