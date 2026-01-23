EQS-News: BB Biotech: Vorläufige Jahresergebnisse 2025 und Dividendenvorschlag

EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Medienmitteilung vom 23. Januar 2026



BB Biotech: Vorläufige Jahresergebnisse 2025 und Dividendenvorschlag

BB Biotech AG gibt für 2025 die folgenden vorläufigen und ungeprüften Finanzergebnisse bekannt:

Gesamtjahr 2025: Die Aktie von BB Biotech erzielte eine starke Gesamtrendite von +34.2% in CHF, +37.0% in EUR und +53.7% in USD (inklusive der im März 2025 ausbezahlten Dividende von CHF 1.80 je Aktie). Der Nasdaq Biotechnology Index legte vergleichsweise um +33.4% in USD zu, was einer Outperformance der BB Biotech-Aktie von +20.3% in USD entspricht. Die Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) belief sich im Gesamtjahr auf +26.5% in CHF, +27.8% in EUR und +44.8% in USD. BB Biotech erzielte 2025 einen Nettogewinn von CHF 578 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 76 Mio. im Jahr 2024.

Performance Gesamtjahr 2025 Gesamtjahr 2024 Währung CHF EUR USD CHF EUR USD BB Biotech Aktienkurs 34.2% 37.0% 53.7% -13.5% -14.1% -19.8% BB Biotech NAV 26.5% 27.8% 44.8% 3.0% 1.7% -4.6% Reingewinn +578 Mio. +76 Mio.

4. Quartal 2025: Im 4. Quartal 2025 erzielte die Aktie von BB Biotech eine starke Gesamtrendite von +24.0% in CHF, +26.1% in EUR und +24.6% in USD und übertraf damit den Nasdaq Biotechnology Index deutlich, der im gleichen Zeitraum um 17.1% in USD zulegte. Der Nettoinventarwert stieg im 4. Quartal um 20.4% in CHF, 21.0% in EUR und 21.0% in USD. BB Biotech erzielte im 4. Quartal 2025 einen Nettogewinn von CHF 472 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 60 Mio. im 4. Quartal 2024.

Performance Q4 2025 Q4 2024 Währung CHF EUR USD CHF EUR USD BB Biotech Aktienkurs 24.0% 26.1% 24.6% -2.7% -3.5% -9.4% BB Biotech NAV 20.4% 21.0% 21.0% 2.7% 2.8% -4.3% Reingewinn +472 Mio. +60 Mio.

Prämie/Abschlag: Der Aktienkurs von BB Biotech schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Abschlag von 10.8% zum NAV in CHF. Damit verringerte sich der Abschlag deutlich gegenüber 15.2% per Ende 2024. Dies widerspiegelt die Erholung der Anlegerstimmung nach der starken Performance in 2025 bei weiterhin erhöhter Volatilität im Biotechnologiesektor.

Jahresende 2025 Jahresende 2024 Prämie (+) / Abschlag (-), CHF -10.8% -15.2%

Dividendenvorschlag: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 19. März 2026 eine ordentliche Dividende von CHF 2.25 pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 5%, basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs im Dezember 2025. Der Vorschlag steht im Einklang mit der 2013 eingeführten Dividendenpolitik und reflektiert den disziplinierten Ansatz von BB Biotech, eine ausgewogene Balance zwischen Ausschüttungen an die Aktionäre und Reinvestitionen in langfristige Wachstumschancen im Biotechnologiesektor zu gewährleisten.

Dividende 2026 2025 Vorschlag / Ausschüttung CHF 2.25 CHF 1.80

Eine Analyse des Portfolios und der Ergebnisse von BB Biotech für 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden im Geschäftsbericht enthalten sein, der am 20. Februar 2026 um 7.00 Uhr veröffentlicht wird.



