EQS-News: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. Juni – 30. November 2025)

zum 30. November 2025

•

Konzernumsatz:

€ 34,2 Mio. (+61,6%)

•

EBIT:

€ 5,8 Mio. (+287,1%)

•

Konzernergebnis n. St.:

€ 3,9 Mio. (+387,7%)

•

Auftragsbestand:

€ 39,6 Mio. (-43,9%)

zum 16. Januar 2026

•

Auftragsbestand:

€ 75,8 Mio. (+13,3%)

•

Auftragseingang:

€ 61,4 Mio. (+163,8%)

Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 2025 mit € 34,2 Mio. einen neuen Halbjahres-Umsatzrekord erreicht. Das Umsatzwachstum beläuft sich auf 61,6% gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt.

Aufgrund einer Auftragseingangsverschiebung um wenige Tage, veränderte sich der Konzern-Auftragsbestand zum 30. November 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt um -43,9% (Vorjahr +362,5%) auf immer noch hohe € 39,57 Mio. Der Auftragseingang im Halbjahresberichtszeitraum belief sich auf € 13,83 Mio. (-33,4%).

Alle Ergebniszahlen haben sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut deutlich verbessert. Das Konzern-EBIT erhöhte sich von T€ 1.500 auf T€ 5.806, das Konzernergebnis vor Steuern stieg von T€ 1.116 im Vorjahr auf T€ 5.663 und das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich, ebenfalls zum 30. November 2025, auf T€ 3.892 (Vorjahr T€ 798). Der Brutto-Cashflow belief sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 auf T€ 5.710 (Vorjahr T€ 1.294). Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich gegenüber dem 31. Mai 2025 von T€ 28.358 um 8,3% auf T€ 30.705. Die Eigenkapitalquote zum 30. November 2025 erhöhte sich von 66,5% (zum 31.5.2025) um 2,2%-Punkte auf 68,7%.

Der Personalbestand im Konzern per 30. November 2025 lag mit 148 um 10 Personen über dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 138 (Vorjahr 129).

„Erst nach dem Halbjahresstichtag 30. November 2025 erhielt die CEOTRONICS AG am 17. Dezember 2025 ihren bisher größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Das verbindliche Auftragsvolumen (3. SmG-Los) beläuft sich auf ca. € 47 Mio. Im aktuellen Auftragsbestand (zum 16.1.2026) in Höhe von ca. € 75,77 Mio. (+13,3%) ist dieser Einzelauftrag enthalten.

Der derzeitige Auftragseingang (zum 16.1.2026) konnte um 163,8% auf € 61,42 Mio. gesteigert werden. In das Geschäftsjahr 2026/2027 werden wir einen sehr hohen Auftragsbestand mitnehmen können, der über zwei Geschäftsjahre hinweg wirksam sein wird. Aus heutiger Sicht können wir an unseren Umsatz- und Ergebniszielen für das lfd. Geschäftsjahr 2025/2026 festhalten. Unsere „Vision65“ ist es, mittelfristig € 65 Mio. Konzern-Umsatz zu erreichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

