EQS-News: CANEUS und die Regierung von Maharashtra geben Partnerschaft auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt

Gründung des weltweit ersten globalen Instituts zur Beschleunigung von Innovationen und Qualifizierung im mittleren TRL-Bereich für Luft- und Raumfahrt, Energie und Deep Technology

DAVOS, Schweiz, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CANEUS International hat heute in Zusammenarbeit mit der Regierung von Maharashtra (Indien) Pläne zur Gründung des weltweit ersten speziellen Mid-TRL-Instituts (Technology Readiness Level 4–6) in der Metropolregion Mumbai (MMR) bekannt gegeben, das sich am Thema des Weltwirtschaftsforums für 2026 orientiert: verantwortungsbewusste Umsetzung von Innovationen in großem Maßstab.

From left to right: Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra; Dr. Milind Pimprikar, Chairman, CANEUS International and Shri Binoay B, Chief Strategist, CANEUS International.

Die Absichtserklärung wurde in Anwesenheit des Ministerpräsidenten von Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, und Dr. Milind Pimprikar von CANEUS auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos unterzeichnet. Das geplante Institut wird sich auf Mid-TRL-Innovation, Beschleunigung und Qualifizierung in den Zukunftstechnologien Luft- und Raumfahrt, Energie und Deeptech konzentrieren. Das in Kanada ansässige Unternehmen CANEUS International ist eine weltweit einzigartige Organisation, die seit 2000 Systeme der nächsten Generation vorantreibt.

Der ehrwürdige Ministerpräsident von Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, bekräftigte bei dieser Gelegenheit das starke Engagement des Bundesstaates gegenüber der globalen Investorengemeinschaft. Er betonte: „Maharashtra ist gut gerüstet und stolz darauf, mit CANEUS zusammenzuarbeiten, um Pionierarbeit bei der Schaffung von Innovationszentren in dynamischen Sektoren und Spitzentechnologien zu leisten. Der Bundesstaat ist stolz darauf, mit diesem renommierten Institut in der Nähe von Mumbai – der Handelshauptstadt Indiens, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt – zusammenzuarbeiten, was perfekt zu den Bestrebungen Maharashtras passt, sein Innovationsökosystem global auszubauen."

Laut Dr. Milind Pimprikar, Vorsitzender von CANEUS International, „wird dieses Institut das ‚Tal der Tränen' überbrücken, indem es Mid-TRL-Innovationen durch Rapid Prototyping, Systemintegration, Validierung und Flug-/Feldversuche vorantreibt und Durchbrüche aus dem Labor in die Qualifizierung und frühe Produktion für den Einsatz in der Praxis und die globale Wettbewerbsfähigkeit bringt".

Das Institut, das sich über eine Fläche von 10 Millionen Quadratfuß erstreckt, wird in Zusammenarbeit mit OEMs, Tier-1-Zulieferern, Regulierungsbehörden, Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren entwickelt. Dies wäre ein echter Game Changer, der als starker Magnet fungieren würde, um globale Konzerne nach Indien zu locken.

Dr. Pimprikar sprach dem dynamischen Team der Regierung von Maharashtra seine Anerkennung für die außergewöhnliche Unterstützung und das Engagement aus. Maharashtra ist bereits heute ein führender Investitionsstandort und hat eines der höchsten „Ease-of-Doing-Business"-Rankings in Indien für ausländische Direktinvestitionen.

Das Institut soll als wichtiger Katalysator für die Vision „Viksit Maharashtra 2047" und das Ziel, eine Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden, dienen, in Übereinstimmung mit den zukunftsorientierten Zielen der MIISP 2025 (Maharashtra Industries, Investment & Services Policy).

Die Partnerschaft steht in engem Einklang mit der zunehmenden Betonung der Regierung von Maharashtra auf industrieorientierte Qualifizierung durch PPP, dem Aufbau nachfrageorientierter Ausbildungsprogramme, der Stärkung der institutionellen Kapazitäten und der Schaffung von Karrierewegen für Arbeitskräfte, die direkt aufstrebende und strategische Sektoren unterstützen.

