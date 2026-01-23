EQS-News: hep global GmbH mit sehr gutem Geschäftsjahr 2025

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

hep global GmbH mit sehr gutem Geschäftsjahr 2025



23.01.2026 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global GmbH mit sehr gutem Geschäftsjahr 2025

Vorläufige Konzernzahlen erfüllen Prognosen

Signifikant positive Ertragswende

Güglingen, 23. Januar 2026 – Die hep global GmbH, ein international agierender Solarspezialist, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen stieg der Konzernumsatz von 43,5 Mio. Euro auf 45,4 Mio. Euro zu und lag damit innerhalb der zuletzt prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. Euro.

Signifikant verbessert werden konnte die Ertragskraft im Geschäftsjahr 2025. So erzielte der hep global-Konzern 2025 ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 12,7 Mio. Euro, das damit deutlich über dem Vorjahreswert von -4,8 Mio. Euro und am oberen Ende der Prognosespanne von 5 bis 15 Mio. Euro lag. Wie in den vergangenen Jahren erwirtschaftete der hep global-Konzern den Großteil seiner Gesamtjahreserlöse und -erträge in der zweiten Jahreshälfte, da Projektentwicklungen und -verkäufe üblicherweise im Zeitraum von Juli bis Dezember abgeschlossen werden. Die daraus resultierende operative Trendumkehr, die vor allem auf zusätzlichen Projektverkäufen und Fortschritten bei der Umsetzung laufender Projekte in Europa basierte, führte auf Zwölfmonatssicht zu einer signifikant verbesserten Ertragsentwicklung. Unter Berücksichtigung einmaliger, nicht nachhaltiger negativer Sondereffekte in Höhe von 5,5 Mio. Euro (Währungseffekte und nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen) ergibt sich ein bereinigtes EBIT von 18,3 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der gut gefüllten Projektpipeline und der weiter fortschreitenden Umsetzung laufender Vorhaben erwartet hep global auch für das Geschäftsjahr 2026 und die Folgejahre eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2026 ist ein Konzern-Umsatz von rd. 90 Mio. Euro geplant, für 2027 soll sich dieser auf rd. 80 Mio. Euro belaufen. Auf dieser Grundlage wird ein Anstieg der flüssigen Mittel von ca. 0,4 Mio. Euro in 2025 auf 30 bis 40 Mio. Euro in 2026 erwartet. Das EBIT soll von rd. 25 bis 30 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2026 auf rd. 40 bis 45 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2027 ansteigen. Um die sich ergebenden Wachstumschancen bestmöglich zu nutzen und die finanzielle Flexibilität langfristig zu stärken, prüft das Unternehmen, wie heute per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, derzeit verschiedene Optionen zur zukünftigen Finanzierung. Dazu hat die hep global GmbH die Investmentbanken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hepsolar.com



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Karl-Hromadnik-Str. 14

81241 München

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

www.ir4value.de

23.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global ISIN: DE000A3H3JV5, DE000A351488 WKN: A3H3JV, A35148 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2265208

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265208 23.01.2026 CET/CEST