EQS-News: PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark „Gebstedt“ in Betrieb – 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung

PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark „Gebstedt“ in Betrieb – 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung



23.01.2026 / 09:33 CET/CEST

Vier neue Windenergieanlagen mit insgesamt 16,8MW erfolgreich in Betrieb genommen.

Jährlicher Strombedarf von rund 14.400 Drei-Personen-Haushalten kann gedeckt werden.

Gebstedt/Willerstedt, 23. Januar 2026 – Die PNE-Gruppe und EDF power solutions haben den Windpark „Gebstedt“ in Thüringen erfolgreich in Betrieb genommen. Mit den vier neu errichteten Windenergieanlagen erweitert das gemeinsame Projekt die regionale Erzeugungskapazität für erneuerbare Energieversorgung um eine installierte Leistung von insgesamt 16,8 Megawatt (MW).

Die vier Windenergieanlagen wurden von der PNE-Gruppe und von EDF power solutions in das jeweilige Eigenbetriebsportfolio überführt. Zwei Anlagen werden von der PNE‑Gruppe betrieben, die beiden anderen von EDF power solutions. Damit konnte die PNE-Gruppe ihr Eigenbetriebsportfolio im Jahr 2025 auf eine Gesamtnennleistung von 496,8 MW steigern (Vorjahr: 428,5 MW).

Der Windpark umfasst vier Anlagen des Typs Vestas V150 mit jeweils 4,2 MW Nennleistung. Seit Ende Dezember speisen die vier Windenergieanlagen nicht nur grünen Strom ins Netz ein, sondern erreichten bereits unmittelbar nach Netzanschluss ihre Maximalleistung – und leisten damit seit dem ersten Tag ihren Beitrag zur erneuerbaren Energieerzeugung. Mit der neu installierten Leistung von 16,8 MW kann künftig der jährliche Strombedarf von rund 14.400 Drei-Personen-Haushalten gedeckt werden (Quelle: BDEW 2021).

„Der Windpark „Gebstedt“ ist ein Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit starken Partnern wie EDF power solutions die Energiewende vor Ort voranbringen“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Landeigentümern, Gemeinden und Bürgern entstehen Projekte, die regional verankert sind und langfristig zur klimafreundlichen Stromerzeugung beitragen.“

„Die Zusammenarbeit mit PNE war von hoher Professionalität und echtem Teamspirit geprägt. Projekte wie diese stärken nicht nur die Energieinfrastruktur, sie werden auch zum ökologischen und ökonomischen Erfolgsfaktor für die Region“, ergänzt Johnathan Fraser, CEO der EDF power solutions Deutschland GmbH.

Über EDF power solutions Deutschland

EDF power solutions Deutschland entwickelt, baut und betreibt Projekte in den Bereichen Onshore- und Offshore-Windenergie sowie Photovoltaik im Eigenbestand. Darüber hinaus bietet es innovative Batteriespeicherlösungen und grüne Stromerzeugung für Wasserstoffprojekte an.

Das Unternehmen gehört zur internationalen EDF power solutions Gruppe – einem führenden Energieunternehmen für erneuerbare und kohlenstoffarme Energien, das in mehr als 25 Ländern aktiv ist. EDF engagiert sich bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, die Teams arbeiten in Berlin sowie Stuttgart und Hamburg. www.edf-powersolutions.de

Für Presseanfragen zu EDF power solutions Deutschland:

Bettina Duske

Director of Communications

presse.DE@edf-power.com

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

